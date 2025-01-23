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Fórmula 1

Gabriel Bortoleto testa Sauber em Ímola e diz: 'Muito feliz com nosso progresso'

O piloto brasileiro correu no circuito de Ímola, na Itália, e utilizou um modelo de 2022 da escuderia suíça
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 jan 2025 às 17:43

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 17:43

O brasileiro Gabriel Bortoleto, que estreará na Fórmula 1 em 2025, realizou nesta quarta-feira as primeiras atividades do ano na pista com a Sauber, sua nova equipe. O piloto correu no circuito de Ímola, na Itália, e utilizou um modelo de 2022 da escuderia suíça.
Bortoleto realizou os primeiros testes pela Sauber em 2025
Bortoleto realizou os primeiros testes pela Sauber em 2025 Crédito: SoyMotor/Divulgação
"Dois dias finalizados aqui em Ímola. Muito positivo, muito bom estar de volta ao carro depois de quase dois meses. Feliz com nosso progresso nesses dias. Obrigado a toda a equipe por fazer esse TPC (teste de carros prévios) acontecer aqui em Ímola. Agradeço a todos pelo apoio", disse o brasileiro.
Esta foi a segunda vez que Bortoleto foi à pista com a Sauber. No final de 2024, ele fez atividades no circuito de Abu Dhabi. Ele será o primeiro brasileiro a pilotar um Fórmula 1 desde 2017, com Felipe Massa. A temporada 2025 começa em 16 de março, com a disputa do GP da Austrália.
Oficialmente, em 2025 ele defenderá a Sauber, ao lado do alemão Nico Hülkenberg. Mas a tradicional escuderia foi adquirida pela Audi, que ingressa na Fórmula 1 em 2026 como fornecedora de motores e dona de equipe.
No fim de 2024, o fundo soberano de investimentos oficial do Catar (QIA) - que já investe no Grupo Volkswagen, dono da Audi, há certo tempo - comprou participação minoritária no time e injetou valores importantes.

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