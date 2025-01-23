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Tênis

João Fonseca bate Guga e será brasileiro mais jovem a entrar no top-100

Segundo a projeção oficial da ATP, Fonseca está saltando do 112° para o 99° lugar. Entre os concorrentes da semana apenas o sérvio Laslo Djere poderia ultrapassá-lo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jan 2025 às 17:28

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 17:28

O João Fonseca será o brasileiro mais jovem a integrar os cem melhores tenistas do mundo no ranking da ATF. O carioca, que completou 18 anos em agosto, vai superar uma marca de Gustavo Kuerten. Tricampeão de Roland Garros, Guga entrou no top 100 aos 19 anos e 11 meses em agosto de 1996.
João Fonseca venceu o russo Andrey Rublev por 3 a 0 na estreia dele em um torneio de grand slam
João Fonseca venceu o russo Andrey Rublev por 3 a 0 na estreia dele em um torneio de grand slam Crédito: Reuters/Folhapress
Segundo a projeção oficial da ATP, Fonseca está saltando do 112º para o 99º lugar. Entre os concorrentes da semana - que estão jogando torneios de nível challenger- apenas o sérvio Laslo Djere poderia ultrapassá-lo, caso vença o challenger de Qiumper na França. Assim, na pior das hipóteses, João terminará a semana como número 100 do mundo.
No início da temporada, Fonseca era apenas o 145º do mundo, mas deu um bom salto no ranking depois de conquistar seu segundo challenger da carreira, em Camberra na primeira semana de janeiro. Na sequência, passou pelas três rodadas do quali e ainda venceu o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo, na primeira rodada da chave principal do Australian Open, o que rendeu mais 80 pontos no ranking para ele.
Outros tenistas que estavam em atividade em challengers desta semana não conseguiram a pontuação suficiente para entrar no top 100, casos do norte-americano Christopher Eubanks e do português Jaime Faria, que jogavam em Oeiras, e do veterano francês Adrian Mannarino em Quimper.

Mais brasileiros

O Brasil pode terminar a semana com três tenistas no top 100. Isso porque o cearense Thiago Monteiro, que furou o quali de Melbourne, mas perdeu para Kei Nishikori em cinco sets na estreia da chave principal, está provisoriamente subindo do 108º para o 100º lugar. O número 1 do país é o parananese Thiago Wild, que ocupa o 79º lugar e pode ganhar até três posições, mesmo sem ter vencido na Austrália ou em Quimper, devido aos descontos de seus concorrentes mais próximos.

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