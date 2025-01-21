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Diferencial

Paulo André conta com "toque capixaba" na preparação física para a temporada

O velocista passou a contar com um acompanhamento personalizado de fisioterapia realizado por um profissional do ES para se recolocar entre os destaques do Brasil nas competições
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

21 jan 2025 às 14:26

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 14:26

Paulo André, seu pai Carlos Camilo e seu fisioterapeuta Dr Ricardo Siepierski
Paulo André, seu pai Carlos Camilo e o fisioterapeuta Dr Ricardo Siepierski na pista da Ufes, em Vitória Crédito: Dr Ricardo Siepierski
O velocista capixaba Paulo André Camilo, destaque do atletismo brasileiro, segue em busca de voltar aos holofotes e figurar entre os grandes do esporte mundial. Após representar o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio e Paris, o corredor iniciou 2025 com metas ambiciosas, como o Mundial de Atletismo, em Tóquio, e o aprimoramento das marcas individuais.
Para alcançar esses objetivos, PA conta com a parceria do fisioterapeuta capixaba Ricardo Siepierski, especialista em recuperação e prevenção de lesões, que assumiu o acompanhamento no início deste ano.

Foco no alto rendimento

Siepierski traz uma abordagem moderna e personalizada para o cuidado com atletas de elite. Com técnicas avançadas como ultrassonografia fisioterapêutica, termografia, análise bioquímica e o M.A.C. (Método de Aceleração Cicatricial), ele ajuda Paulo André a manter o equilíbrio entre o desgaste dos treinos intensos e a recuperação necessária para evitar lesões.
"O Paulo André é um atleta extremamente disciplinado e comprometido. Nosso objetivo é garantir que ele esteja sempre no auge físico, pronto para os desafios das competições"
Ricardo Siepierski - Fisioterapeuta
Paulo André sob os cuidados do Dr RicardoSiepierski
Paulo André sob os cuidados do fisioterapeuta Ricardo Siepierski Crédito: Dr Ricardo Siepierski

Rotina intensa

Paulo André descreve o alto rendimento como uma rotina que exige sacrifício e atenção a todos os detalhes. “A prova de 100 metros é sobre milésimos de segundo, e cada aspecto faz diferença: alimentação, sono, treino e, claro, recuperação. Trabalhar com profissionais que entendem essa dinâmica é essencial”, destaca o velocista.
"Eu tenho focado muito na alimentação, na parte de recuperação, com certeza é algo que eu acredito que o mundo todo esteja focando, porque o treinamento é revolucionário, mas a alimentação, a parte de recuperação é muito importante e posso dizer que eu tenho focado 100%, assim, em me recuperar, em me alimentar, em poder estar pronto para os próximos dias. Minha meta é estar disposto para alcançar o próximo treino e alcançar o próximo aumento", concluiu Paulo André. 
Com a mudança para a Europa, o atleta terá um calendário competitivo robusto, com provas que servirão de preparação para o Mundial. Ele reconhece que o trabalho com o fisioterapeuta será fundamental durante a temporada.
“O Dr. Ricardo tem uma metodologia que se alinha perfeitamente ao que eu preciso: recuperar sem comprometer o desempenho do dia seguinte. Isso será um grande diferencial em 2025", cita PA.

Competições

O Mundial de Atletismo, que será realizado em Tóquio, é o principal foco de Paulo André neste ano. Contudo, o velocista já projeta a participação nos Jogos Olímpicos de 2028. Aos 26 anos, ele acredita que o ciclo olímpico atual será um divisor de águas na carreira.
"Estou em uma fase em que minha maturidade física e mental estão alinhadas. Quero aproveitar cada competição para melhorar meu desempenho e chegar ao meu máximo em 2028"
Paulo André Camilo - Velocista
O atleta ainda citou sobre as Olimpíadas de 2028. "O ciclo olímpico ele parece ser muito longo, mas é muito rápido diante de tudo que a gente tem dentro do ciclo olímpico. Tenho vários objetivos como pan-americano, mundiais, e acredito que vou estar numa idade muito boa. Tenho hoje certeza que fisiologicamente falando meu corpo vai responder com uma melhoria diante daquilo que a gente tem para apresentar. Busco meu melhor e eu acho que em 2028 eu posso dizer que vou brigar para fazer o meu melhor", ressaltou PA. 

Parceria capixaba que inspira

A conexão entre Paulo André e Dr. Ricardo Siepierski é um exemplo de como o esporte de alto rendimento exige uma rede de apoio qualificada e comprometida. O trabalho conjunto dos capixabas não apenas reforça a importância de profissionais especializados no esporte, mas também coloca o Espírito Santo em evidência no cenário do atletismo mundial.
Com disciplina, planejamento e apoio técnico de ponta, Paulo André está determinado a alcançar novos patamares e representar o Brasil com excelência nas pistas ao redor do mundo.

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