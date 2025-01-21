Paulo André conta com "toque capixaba" na preparação física para a temporada

Paulo André, seu pai Carlos Camilo e o fisioterapeuta Dr Ricardo Siepierski na pista da Ufes, em Vitória Crédito: Dr Ricardo Siepierski

O velocista capixaba Paulo André Camilo , destaque do atletismo brasileiro, segue em busca de voltar aos holofotes e figurar entre os grandes do esporte mundial. Após representar o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio e Paris, o corredor iniciou 2025 com metas ambiciosas, como o Mundial de Atletismo, em Tóquio, e o aprimoramento das marcas individuais.

Para alcançar esses objetivos, PA conta com a parceria do fisioterapeuta capixaba Ricardo Siepierski, especialista em recuperação e prevenção de lesões, que assumiu o acompanhamento no início deste ano.

Foco no alto rendimento

Siepierski traz uma abordagem moderna e personalizada para o cuidado com atletas de elite. Com técnicas avançadas como ultrassonografia fisioterapêutica, termografia, análise bioquímica e o M.A.C. (Método de Aceleração Cicatricial), ele ajuda Paulo André a manter o equilíbrio entre o desgaste dos treinos intensos e a recuperação necessária para evitar lesões.

"O Paulo André é um atleta extremamente disciplinado e comprometido. Nosso objetivo é garantir que ele esteja sempre no auge físico, pronto para os desafios das competições" Ricardo Siepierski - Fisioterapeuta

Paulo André sob os cuidados do fisioterapeuta Ricardo Siepierski Crédito: Dr Ricardo Siepierski

Rotina intensa

Paulo André descreve o alto rendimento como uma rotina que exige sacrifício e atenção a todos os detalhes. “A prova de 100 metros é sobre milésimos de segundo, e cada aspecto faz diferença: alimentação, sono, treino e, claro, recuperação. Trabalhar com profissionais que entendem essa dinâmica é essencial”, destaca o velocista.

"Eu tenho focado muito na alimentação, na parte de recuperação, com certeza é algo que eu acredito que o mundo todo esteja focando, porque o treinamento é revolucionário, mas a alimentação, a parte de recuperação é muito importante e posso dizer que eu tenho focado 100%, assim, em me recuperar, em me alimentar, em poder estar pronto para os próximos dias. Minha meta é estar disposto para alcançar o próximo treino e alcançar o próximo aumento", concluiu Paulo André.

Com a mudança para a Europa, o atleta terá um calendário competitivo robusto, com provas que servirão de preparação para o Mundial. Ele reconhece que o trabalho com o fisioterapeuta será fundamental durante a temporada.

“O Dr. Ricardo tem uma metodologia que se alinha perfeitamente ao que eu preciso: recuperar sem comprometer o desempenho do dia seguinte. Isso será um grande diferencial em 2025", cita PA.

Competições

O Mundial de Atletismo, que será realizado em Tóquio, é o principal foco de Paulo André neste ano. Contudo, o velocista já projeta a participação nos Jogos Olímpicos de 2028. Aos 26 anos, ele acredita que o ciclo olímpico atual será um divisor de águas na carreira.

"Estou em uma fase em que minha maturidade física e mental estão alinhadas. Quero aproveitar cada competição para melhorar meu desempenho e chegar ao meu máximo em 2028" Paulo André Camilo - Velocista

O atleta ainda citou sobre as Olimpíadas de 2028. "O ciclo olímpico ele parece ser muito longo, mas é muito rápido diante de tudo que a gente tem dentro do ciclo olímpico. Tenho vários objetivos como pan-americano, mundiais, e acredito que vou estar numa idade muito boa. Tenho hoje certeza que fisiologicamente falando meu corpo vai responder com uma melhoria diante daquilo que a gente tem para apresentar. Busco meu melhor e eu acho que em 2028 eu posso dizer que vou brigar para fazer o meu melhor", ressaltou PA.

Parceria capixaba que inspira

A conexão entre Paulo André e Dr. Ricardo Siepierski é um exemplo de como o esporte de alto rendimento exige uma rede de apoio qualificada e comprometida. O trabalho conjunto dos capixabas não apenas reforça a importância de profissionais especializados no esporte, mas também coloca o Espírito Santo em evidência no cenário do atletismo mundial.