Vitória vira o centro da vela juvenil com o 53° Campeonato Brasileiro de Optimist

Vitória recebe jovens talentos da vela em competição Crédito: Crédito: Camilla Baptistin

Durante dez dias, Vitória foi o centro da vela juvenil no Brasil, com o 53º Campeonato Brasileiro de Optimist, organizado pelo Iate Clube do Espírito Santo (ICES). O evento, que reuniu cerca de 250 jovens velejadores de 7 a 14 anos, além de famílias e equipes técnicas, trouxe um dinamismo inédito à Baía de Camburi, local das regatas. Atletas de todo o país e uma delegação argentina movimentaram não apenas as águas, mas também a economia e o turismo locais.

Mais do que um evento esportivo

Este campeonato foi mais do que uma série de competições; foi um marco para a cidade e para o ICES, que sediou o evento pela segunda vez. Desde 2017, quando Vitória recebeu a última edição do Brasileiro de Optimist, o clube investiu na modernização de a estrutura, como destacou o comodoro Fabiano Pereira.

"Receber novamente este campeonato reafirma nosso compromisso com o crescimento do esporte náutico e com a projeção de Vitória no cenário esportivo nacional" Fabiano Pereira - Comodoro do iate Clube

O diretor de vela do ICES, Victor Santos Neves Filho, complementou: "Apesar de o vento não ter sido tão intenso quanto esperávamos, o planejamento foi impecável, garantindo a realização de todas as regatas."

Your browser does not support the audio element. Vitória vira o centro da vela juvenil com o 53º Campeonato Brasileiro de Optimist

Provas desafiadoras

Ao longo de 12 regatas, os jovens velejadores enfrentaram condições exigentes, como a correnteza intensa da baía. O vencedor geral, Manoel Bragança, de 13 anos, do Iate Clube do Rio de Janeiro, celebrou: "Foi desafiador, mas muito gratificante. O campeonato foi uma oportunidade incrível de aprendizado e de reencontro com amigos de todo o Brasil."

No feminino, Uma Creixell, de Porto Alegre, brilhou ao conquistar o título: "Manter a consistência foi o maior desafio, especialmente com condições climáticas menos favoráveis. Mas isso só aumenta minha motivação para o Sul-Americano e futuros desafios."

Entre os capixabas, Nicolas Junge foi o destaque, terminando em 22º lugar. Para ele, o aprendizado superou qualquer resultado: "O importante é aprender com cada regata, independente de vencer ou perder. Isso faz parte do espírito esportivo."

Ao longo de 12 regatas, os jovens velejadores enfrentaram condições desafiadoras no mar de Vitória Crédito: Crédito: Camilla Baptistin

Legado e futuro do esporte

O Campeonato Brasileiro de Optimist vai além das medalhas e troféus: ele consolida Vitória como uma cidade-chave no calendário da vela nacional. O evento também reforça a missão do ICES de formar novos talentos no esporte, que já rendeu ao Brasil conquistas olímpicas e mundiais.

A próxima parada para muitos desses jovens será a seletiva nacional, em março, onde serão definidos os representantes brasileiros nas competições internacionais de 2025, incluindo o Mundial, o Norte-Americano e o Europeu.