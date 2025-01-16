Vitória vira o centro da vela juvenil com o 53° Campeonato Brasileiro de Optimist

Durante dez dias, Vitória foi o centro da vela juvenil no Brasil, com o 53º Campeonato Brasileiro de Optimist, organizado pelo Iate Clube do Espírito Santo (ICES). O evento, que reuniu cerca de 250 jovens velejadores de 7 a 14 anos, além de famílias e equipes técnicas, trouxe um dinamismo inédito à Baía de Camburi, local das regatas. Atletas de todo o país e uma delegação argentina movimentaram não apenas as águas, mas também a economia e o turismo locais.
Mais do que um evento esportivo
Este campeonato foi mais do que uma série de competições; foi um marco para a cidade e para o ICES, que sediou o evento pela segunda vez. Desde 2017, quando Vitória recebeu a última edição do Brasileiro de Optimist, o clube investiu na modernização de a estrutura, como destacou o comodoro Fabiano Pereira.
"Receber novamente este campeonato reafirma nosso compromisso com o crescimento do esporte náutico e com a projeção de Vitória no cenário esportivo nacional"
O diretor de vela do ICES, Victor Santos Neves Filho, complementou: "Apesar de o vento não ter sido tão intenso quanto esperávamos, o planejamento foi impecável, garantindo a realização de todas as regatas."
Vitória vira o centro da vela juvenil com o 53º Campeonato Brasileiro de Optimist
Provas desafiadoras
Ao longo de 12 regatas, os jovens velejadores enfrentaram condições exigentes, como a correnteza intensa da baía. O vencedor geral, Manoel Bragança, de 13 anos, do Iate Clube do Rio de Janeiro, celebrou: "Foi desafiador, mas muito gratificante. O campeonato foi uma oportunidade incrível de aprendizado e de reencontro com amigos de todo o Brasil."
No feminino, Uma Creixell, de Porto Alegre, brilhou ao conquistar o título: "Manter a consistência foi o maior desafio, especialmente com condições climáticas menos favoráveis. Mas isso só aumenta minha motivação para o Sul-Americano e futuros desafios."
Entre os capixabas, Nicolas Junge foi o destaque, terminando em 22º lugar. Para ele, o aprendizado superou qualquer resultado: "O importante é aprender com cada regata, independente de vencer ou perder. Isso faz parte do espírito esportivo."
Legado e futuro do esporte
O Campeonato Brasileiro de Optimist vai além das medalhas e troféus: ele consolida Vitória como uma cidade-chave no calendário da vela nacional. O evento também reforça a missão do ICES de formar novos talentos no esporte, que já rendeu ao Brasil conquistas olímpicas e mundiais.
A próxima parada para muitos desses jovens será a seletiva nacional, em março, onde serão definidos os representantes brasileiros nas competições internacionais de 2025, incluindo o Mundial, o Norte-Americano e o Europeu.
Enquanto isso, Vitória celebra não apenas o sucesso esportivo, mas também o fortalecimento de sua identidade como um destino para grandes eventos náuticos.