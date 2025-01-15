Campeão mundial de vôlei de praia, André Stein anuncia pausa na carreira

A estreia vitoriosa do capixaba André Stein e do paraibano George em Paris Crédito: Vitor Jubini

O capixaba André Stein, um dos maiores nomes do vôlei de praia brasileiro, anunciou que vai dar uma pausa na carreira. Aos 30 anos e com 12 anos de trajetória profissional, o atleta revelou que a decisão foi difícil, mas necessária para cuidar de si e buscar equilíbrio pessoal.

Em vídeo publicado em sua rede social, André explicou que o esporte, que sempre foi uma paixão, começou a se tornar pesado nos últimos anos. "O vôlei de praia deixou de ser leve como era no começo. As viagens, os campeonatos, a pressão... tudo começou a pesar. Já vinha pensando nisso há algum tempo. Decidi que precisava parar para refletir e cuidar de mim", declarou.

Carreira de sucesso e desafios pessoais

André Stein tem uma trajetória brilhante no vôlei de praia. Campeão mundial e referência na modalidade, ele destacou que sempre se cobrou muito. "Desde que comecei, nunca deixei de ser atleta. Quando você se destaca cedo, há uma pressão para se manter no topo. Sempre convivi com isso, e, mesmo após grandes vitórias, era difícil curtir os momentos. Eu já estava preocupado com o próximo campeonato", revelou.

O atleta também mencionou que disputou uma Olimpíada, e, embora o resultado não tenha sido o esperado, esse não foi o motivo da pausa. "O equilíbrio estava pendendo para o lado negativo. Era algo muito pessoal, e percebi que precisava parar antes que isso me afetasse ainda mais."

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Novos planos e futuro

Durante essa pausa, André pretende realizar sonhos antigos. Ele e sua esposa planejam fazer um mochilão pelo mundo, viver novas experiências e pensar em planos familiares, como ter filhos. "Achei que era o momento ideal. Vou aproveitar esse tempo para me reconectar comigo mesmo e viver o vôlei de praia de forma leve, talvez participando de torneios menores e conhecendo novas pessoas em outros países", afirmou.

Além disso, o atleta continuará investindo em projetos como os "Beach Camps", que começaram durante a pandemia e têm sido uma forma de se conectar com fãs e praticantes da modalidade.

Sobre um possível retorno às competições, André não descarta a possibilidade, mas ressalta que, se voltar, será com uma nova mentalidade. "Se eu voltar, será mais forte, mais leve e com objetivos claros. Quero mudar como encaro o esporte e aproveitar mais os momentos."

Mensagem aos fãs

André encerrou seu comunicado agradecendo aos torcedores e explicando a importância de sua decisão. "Outros atletas já me falaram que gostariam de ter feito isso em algum momento da carreira. Estou abrindo meu coração porque quero que entendam. Vou continuar postando sobre essa nova fase e espero que, se eu voltar, seja com uma energia renovada."