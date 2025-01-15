  Herói da Libertadores, Júnior Santos interessa ao Atlético-MG
Do Botafogo

Herói da Libertadores, Júnior Santos interessa ao Atlético-MG

O atacante se apresentou ao Botafogo nesta quarta-feira (15) e Atlético-MG negocia a contratação do jogador.
Agência FolhaPress

15 jan 2025 às 13:57

Júnior Santos em ação pelo Botafogo Crédito: Vítor Silva/ BFR
O atacante Júnior Santos se apresentou ao Botafogo nesta quarta-feira (15). O Atlético-MG negocia a contratação do jogador. O elenco alvinegro iniciou a pré-temporada na última terça-feira (14). O clube informou que Júnior Santos se apresentaria em data posterior "por motivos particulares pré-acordados". O Glorioso publicou um vídeo de Júnior Santos nesta manhã. O atacante dá um breve recado: "Bom dia, guerreiro! 2025 bora, hein É nosso!".
O Atlético-MG tem interesse no atacante. A diretoria do Galo se reuniu com o estafe de Júnior Santos e o Botafogo na última segunda-feira (13) para avançar em uma oferta de compra. O jogador é um grande desejo do técnico Cuca. O treinador vê Júnior Santos como substituto para o atacante Paulinho, que foi vendido ao Palmeiras.
A apresentação do Botafogo aconteceu após ameaça de falta por parte do elenco. O problema entre a cúpula do futebol do clube e os jogadores se deu por conta de atrasos em pagamentos de questões trabalhistas e premiações pelos títulos da Libertadores e Brasileiro.

