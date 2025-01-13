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Briga

Dudu rebate Leila e xinga a presidente do Palmeiras em rede social

"Minha história foi gigante e sincera diferente da sua. Me esquece, vai tomar no c*", disse o jogador em post
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 jan 2025 às 18:34

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 18:34

Dudu, jogador do Cruzeiro, e Leila Pereira, presidente do Palmeiras
Dudu, jogador do Cruzeiro, e Leila Pereira, presidente do Palmeiras Crédito: Reprodução
Poucas horas depois de a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmar nesta segunda-feira que o atacante Dudu, hoje no Cruzeiro, deixou o clube alviverde "pela porta dos fundos", o jogador usou seu perfil no Instagram para responder a dirigente de forma violenta.
"O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo!!!!", escreveu Dudu pelo stories do seu perfil, em uma foto cercado dos troféus conquistados por ele. "Minha história foi gigante e sincera diferente da sua sra @leilapereira. Me esquece, VTNC", completou ele, abreviando o palavrão "vai tomar no c..."
Mais cedo, Leila Pereira criticou Dudu pela forma como o atacante deixou o Palmeiras neste início de ano sem custos, para o Cruzeiro, poucos meses depois de ter rejeitado se transferir para o time mineiro com uma compensação financeira para o clube paulista. A dirigente comparou a situação de Dudu com a do também atacante Rony, que pode sair do Palmeiras nos próximos dias.
"O Rony sairia pela porta da frente. O Dudu saiu pela porta dos fundos. No meio do ano, quando falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, eu estava certa. E esperou-se até o fim do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões. Completamente diferente do Rony. O Rony não foi se oferecer para clube nenhum, é extremamente disciplinado, cumpre seus deveres e se ele não quiser ir, não tem problema. Vai continuar nos ajudando no dia a dia do Palmeiras", disse Leila.
Dudu chegou em 2015 no Palmeiras, contratado do Grêmio, e teve uma carreira vitoriosa no clube do Parque Antártica. Foi tetracampeão brasileiro, tetracampeão paulista, campeão da Copa do Brasil e bicampeão da Copa Libertadores.

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