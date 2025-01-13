Palmeiras anuncia Sportingbet como máster e camisa chega a R$ 111 milhões

O "início de uma era". Foi assim que o Palmeiras anunciou, nesta segunda-feira (13), a Sportingbet como nova patrocinadora máster pelos próximos três anos. A apresentação da parceria que confirma o fim da 'Era Crefisa' após dez anos aconteceu no Mirante Parque, camarote localizado no Allianz Parque.

Palmeiras anuncia Sportingbet como novo patrocinador master do clube Crédito: Foto: Thiago Ferri

O QUE ACONTECEU

O acordo prevê investimento fixo de R$ 100 milhões por temporada, engloba os times masculino e feminino, e pode ser renovado para 2028. O valor pago pela casa de apostas pode chegar a R$ 170 milhões no ano, em caso de metas atingidas.

A parceria com a Sportingbet encerra a 'Era Crefisa' no Palmeiras após dez anos e 14 títulos. A empresa chegou em 2015 e tinha contrato de exclusividade com o clube paulista.

A substituição colocará ao menos R$ 19 milhões a mais nas contas do Palmeiras, apenas com o máster. O último acordo entre o clube e a Crefisa rendia R$ 81 milhões fixos, além de bônus por metas, e abraçava apenas o time masculino. A Esportes da Sorte estampava o uniforme do feminino.

"É um grande orgulho pra mim, presidente desse clube gigante, ter parceiros também gigantes. O que nós buscamos quando nós decidimos [pela Sportingbet] era iniciar um novo ciclo. Nós fomos ao mercado buscar empresas com credibilidade e nós encontramos a Sportingbet, que é uma empresa com representação mundial, com muita credibilidade e que nos apresentou", disse Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

É a segunda patrocinadora anunciada pelo Palmeiras em 2025. O Alviverde já havia comunicado a parceira com a Sil Fios e Cabos Elétricos, que estampará as mangas da camisa. O acordo renderá R$ 11 milhões ao clube paulista.

O clube ainda tem disponíveis a omoplata e a barra da camisa. A expectativa é que o uniforme alviverde ultrapasse R$ 200 milhões.

DESPEDIDA DA CREFISA

A agora antiga patrocinadora alviverde foi homenageada com vídeo e troféus conquistados ao longos dos últimos dez anos. "10 anos, 197 vezes campeão" estava estampada ao fundo de diversas taças expostas, como a Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

"Em nome da Família Palmeiras, muito obrigado por tudo. Esse contrato estrapolou toda a parte do patrocínio. Só tenho uma palavra, muito obrigado. Muito obrigado pelo que a Crefisa e a Fam fizeram nestes dez anos", afirmou Paulo Buosi, vice-presidente do Palmeiras.

"Queria parabenizar todas as pessoas que participaram deste projeto. Foi um passo fundamental num momento que o Palmeiras passava por uma reestruturação, e agora estamos comemorando uma era de ouro. As marcas se valorizaram, a marca Palmeiras, nesta segunda-feira (13), é mais forte, a instituição Crefisa sai mais forte. Estamos diante de um caso de marketing esportivo de sucesso", disse Maurício Galiotte, ex-presidente do Palmeiras.

"Nós batemos na porta do Palmeiras em um sábado de janeiro de 2015 e fechamos a maior parceria da história do futebol na América do Sul. [...] Foram dez anos que estão na história do Palmeiras, da Crefisa, da Fam, na minha, na do meu marido. Essa parceria me fez uma pessoa muito melhor. Nós conseguimos proporcionar alegria para milhões de torcedores. É um momento histórico é o que estamos vivendo. Vocês estão vivendo a história. Minhas marcas se despedem nesta segunda-feira (13) dando um até logo", falou Leila.

TÍTULOS DO PALMEIRAS NA 'ERA CREFISA'