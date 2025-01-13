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Novo reforço

Atacante Isaac, promessa do Fluminense, reforça o Athletico-PR em ano de reconstrução

Jovem será o novo reforço do Athletico-PR para 2025
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 jan 2025 às 14:44

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 14:44

O Athletico-PR confirmou, nesta segunda-feira, a contratação do atacante Isaac que firmou vínculo com o clube paranaense até dezembro de 2027. O atleta de 20 anos chega ao clube rubro-negro em uma negociação que envolveu a ida do uruguaio Cannobio à equipe carioca - o Athletico também recebeu um pagamento em dinheiro.
O atacante Isaac, do Athletico
O atacante Isaac, do Athletico Crédito: Divulgação Athletico
"A primeira impressão foi muito boa. O Athletico-PR tem uma estrutura enorme. Pretendo jogar bastante aqui, fazer uma grande temporada e contar com o apoio dos torcedores, para levarmos o Athletico de volta à elite do futebol brasileiro", comentou o reforço.
Promessa de Xerém, onde o Fluminense forma seus atletas, o piauiense de Teresina começou no sub-17, vindo do River-PI, e se profissionalizou nas Laranjeiras em 2023, participando das conquistas do Campeonato Carioca e da Copa Libertadores. No ano passado, Isaac ganhou mais espaço na equipe profissional e fez 16 jogos, marcando dois gols.
"Minha expectativa é muito grande. Estou com saudades de entrar em campo e jogar. Estou muito ansioso e a torcida pode esperar que vou dar o meu melhor. É um ano de retomada para o Athletico e para mim também. Vamos todos juntos", disse o atacante, que tem como principais características a velocidade, o drible a e precisão nos passes.
"Eu me inspiro muito no Neymar. Em tudo o que ele faz dentro de campo. Eu gosto muito de driblar e terminar a jogada, tentando dar a assistência ou finalizar. Gosto de jogar pela ponta esquerda, puxar para dentro, chutar ou cruzar para dar a assistência", analisou o jogador.
Em reformulação após a queda à Série B do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR anunciou oito reforços para a temporada. Além de Isaac, chegaram ao CT do Caju os laterais Dudu e Hayen Palacios, o zagueiro Léo, os volantes Raul e Falcão e os atacantes Luiz Fernando e Leozinho.

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