Grandes estreiam sem vitória no Carioca e quebram escrita de 1974

Após 51 anos, a primeira rodada do Campeonato Carioca termina sem vitória de nenhum dos quatro grandes do estado. A última vez que isso aconteceu foi em 1974. Mais do que isso: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama estão fora da zona de classificação para as semifinais.
No sábado (11), o Botafogo perdeu e o Vasco empatou. O clube alvinegro foi superado por 2 a 1, no Nilton Santos, pelo debutante Maricá, que estreou na elite do Estadual. Já o Cruzmaltino, também em casa, ficou no 1 a 1 com o Nova Iguaçu, em São Januário.
Neste domingo (12), o Flamengo perdeu e o Fluminense empatou. O Rubro-Negro foi derrotado pelo Boavista, por 2 a 1, em Aracaju (o clube da Gávea vendeu seu mando para a cidade sergipana). Já o Tricolor ficou no 0 a 0 com o Sampaio Corrêa em Moça Bonita (RJ).
O quarteto jogou com equipes alternativas. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco só colocarão seus elencos principais a partir da quarta ou quinta rodada.
O líder é o Madureira, que venceu o Volta Redonda por 2 a 0. Boavista, Maricá e Portuguesa também somam três pontos. A equipe lusitana venceu o Bangu, por 1 a 0, fora de casa.
PRÓXIMOS JOGOS
- Botafogo x Portuguesa - terça-feira (14) - 19h30 - Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
- Maricá x Boavista - quarta-feira (15) - 15h45 - João Saldanha, em Maricá (RJ)
- Nova Iguaçu x Sampaio Corrêa - quarta-feira (15) - 18h30 - Laranjão, em Nova Iguaçu (RJ)
- Volta Redonda x Fluminense - quarta-feira (15) - 21h30 - Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)
- Madureira x Flamengo - quinta-feira (16) - 18h30 - Amigão, em Campina Grande (PB)
- Vasco da Gama x Bangu - quinta-feira (16) - 21h30 - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)