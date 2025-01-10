Carioca 2025: com trio campeão da Libertadores, estadual promete alto nível

O Campeonato Carioca 2025 promete ser um dos mais competitivos da última década. Crédito: Arrascaeta/PH Ganso/Igor Jesus/Philippe Coutinho

O Campeonato Carioca 2025 promete ser um dos mais competitivos da década atual. Com o pontapé inicial marcado para este fim de semana, o torneio reúne os três últimos campeões da Copa Libertadores, Flamengo (2022), Fluminense (2023) e Botafogo (2024), além de um Vasco em busca de resgatar sua tradição. Apesar de algumas equipes iniciarem com times alternativos nas primeiras rodadas, a expectativa é de jogos intensos e carregados de rivalidade.

Flamengo: pés no chão e foco

Após conquistar a Copa do Brasil em 2024, o Flamengo inicia a temporada com grandes mudanças, mas fora do campo. Sob a presidência de Luiz Eduardo Baptista (Bap), que assumiu em dezembro, o clube aposta em uma gestão focada em resultados. Filipe Luís, ex-jogador do clube, foi confirmado como técnico principal. O Rubro-Negro é o atual campeão estadual.

Entre as prioridades do Flamengo estão a contratação de um centroavante, após a saída de Gabigol, e com Pedro ainda se recuperando de lesão, um volante para reforçar o meio de campo. O time estreia no Carioca com jovens da base, mas promete força total nas fases decisivas. Os cinco primeiros jogos serão no Nordeste do país, com time formado basicamente de jogadores da base e alguns pouco aproveitados, caso do zagueiro Pablo.

Vasco: reestruturação necessária

Vasco tenta superar um 2024 marcado por má gestão e problemas financeiros. O clube estreia neste sábado (11), contra o Nova Iguaçu, com um elenco reformulado e a promessa de uma gestão mais consciente. O Gigante da Colina vive a expectativa de uma nova venda da SAF para contar com investimentos significativos, e assim acompanhar os rivais.

A diretoria busca reconstruir a confiança da torcida, priorizando investimentos estratégicos e disciplina financeira. Com uma base rejuvenescida, o Vasco espera dar trabalho aos rivais no Carioca.

O clube, dono de 24 títulos estaduais, busca reencontrar o caminho das glórias no Carioca, competição que não vence desde 2016.

Fluminense: em busca de calmaria

Após um 2024 conturbado, o Fluminense começou 2025 com reforços importantes. O time estreia no próximo domingo (12), contra o Sampaio Corrêa, em Moça Bonita. As contratações incluem o volante Hércules, o atacante Paulo Baya, o zagueiro argentino Juan Freytes e o jovem atacante uruguaio Joaquín Lavega.

Apesar das dificuldades enfrentadas no último ano, como o risco de rebaixamento no Brasileirão e eliminações precoces, o clube busca retomar a estabilidade sob a liderança de Mano Menezes, que conseguiu livrar o time da queda. A última vez que o Tricolor se sagrou campeão carioca foi em 2023 vencendo o Flamengo, seu maior rival.

Botafogo: para manter o nível

Botafogo começa 2025 sob a pressão de repetir o sucesso do ano anterior, quando conquistou a Libertadores e o Brasileirão. No entanto, o início da temporada é marcado por despedidas importantes. O time estreia neste sábado (11), contra o Maricá, no Estádio Nilton Santos.

Mesmo com saídas de jogadores importantes, a expectativa é que o planejamento do bilionário John Textor mantenha o clube competitivo. Até o momento, nenhuma contratação foi anunciada, mas a torcida confia na capacidade do projeto botafoguense.

A última vez que o Fogão se sagrou campeão foi em 2018, após vencer o Vasco nos pênaltis.

Surpresas

Como tradição, os times de menor expressão ganharam espaço nos últimos anos, tendo o Nova Iguaçu feito, inclusive, a final do ano passado contra o Flamengo. O time da baixada fluminense é tocado em um projeto sério, com garimpagem de jogadores jovens mesclados com outros tarimbados e experientes.

Outro que promete incomodar os gigantes é o Volta Redonda, que na temporada passada conseguiu o acesso à Série B do Brasileirão. Jogando em seus domínios, o Voltaço tem o hábito de ser uma "pedra no sapato" das equipes tradicionais.

Além dos quatro grandes e os dois já citados, Bangu, Boavista, Madureira, Maricá, Portuguesa e Sampaio Corrêa completam o quadro de equipes participantes.

Regulamento

Na Taça Guanabara, os 12 clubes se enfrentam em turno único. Os quatro melhores avançam; o primeiro colocado é o campeão do torneio e o último colocado é rebaixado para a Série A2. Em caso de igualdade na pontuação, são critérios de desempate: 1) mais vitórias; 2) melhor saldo de gols; 3) mais gols pró; 4) confronto direto (entre dois clubes); 5) menos vermelhos e amarelos; 6) sorteio.

Semifinal e Final são disputados no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, assim como a Taça Rio, torneio de consolação entre 5º e 8º da Primeira fase.