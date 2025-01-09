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Foco no protagonismo

Flamengo inicia 2025 com nova gestão e focado em reforços estratégicos

Sem o protagonismo com nomes de peso na janela até aqui, a nova diretoria age nos bastidores e confia na manutenção do grupo para um ano com mais conquistas e estabilidade
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

09 jan 2025 às 15:36

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 15:36

José Boto fala sobre o planejamento para a temporada
José Boto fala sobre o planejamento para a temporada Crédito: Foto: Gilvan de Souza / CRF 
Após um 2024 com título da Copa do Brasil, o Flamengo inicia 2025 com mudanças significativas em sua estrutura administrativa e planejamento esportivo. Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, assumiu a presidência do clube para o triênio 2025-2027, prometendo uma gestão focada em resultados e transparência. O português José Boto, diretor de futebol foi contratado para reformular o departamento, já iniciou contatos no mercado e definiu as prioridades.
O novo mandatário tomou posse em 18 de dezembro de 2024, sucedendo Rodolfo Landim. Uma de suas primeiras ações foi confirmar Filipe Luís, ex-jogador do clube, como técnico principal para a temporada. A escolha reflete a confiança na continuidade e no conhecimento interno do clube.

Mercado de transferências e reforços

O Flamengo busca reforçar seu elenco para retomar o protagonismo no cenário nacional e internacional. As prioridades incluem a contratação de um centroavante para substituir Gabigol, que deixou o clube após o término do contrato, e um volante experiente para fortalecer o meio-campo.
Entre nomes sondados esta o de Juninho, atacante de 28 anos do Qarabag, do Azerbaijão. O Flamengo disputa sua contratação com o Sevilla, da Espanha, e espera anunciar o reforço em breve. 
Até agora David Luiz e Gabigol não tiveram os contratos renovados. E o zagueiro Fabricio Bruno foi negociado por cerca de R$ 45 milhões com o Cruzeiro.

Planejamento para a temporada

O elenco se reapresentou no dia 8 de janeiro, ainda sem novos reforços confirmados, mas com expectativas de anúncios durante a pré-temporada. O Flamengo embarcou para os Estados Unidos, onde realizará a preparação até o dia 19 deste mês.
A nova gestão também enfatiza a importância de um elenco enxuto, facilitando o trabalho da comissão técnica. Bap mencionou a preferência por trabalhar com cerca de 25 atletas, permitindo treinamentos mais eficientes e foco nas competições prioritárias.
Em 2025 o Flamengo tem  5 campeonatos para disputar, são eles: Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Super Mundial de clubes que será realizado em Miami. 

Grupo do início do Carioca

Enquanto o elenco principal estiver em pré-temporada nos Estados Unidos, o técnico do sub-20, Cleber dos Santos, vai comandar o time nos primeiros quatro jogos do Estadual. O Flamengo inscreveu 27 atletas para disputar o início do Campeonato Carioca. O mais experiente deles é Carlinhos, contratado do Nova Iguaçu em 2024.
Os primeiros quatro jogos do Flamengo no Carioca serão no Nordeste:
  • 1ª rodada - Flamengo x Boavista - 12/01 - Aracaju (SE)
  • 2ª rodada - Madureira x Flamengo - 16/01 - Campina Grande (PB)
  • 3ª rodada - Flamengo x Nova Iguaçu -  19/01 - Natal (RN)
  • 4ª rodada - Bangu x Flamengo -  22/01 - São Luiz (MA)

Expectativas da torcida

A Nação Rubro-Negra aguarda com expectativa as movimentações no mercado e as primeiras partidas sob o comando de Filipe Luís. A esperança é de que a combinação de nova gestão, reforços pontuais e uma comissão técnica identificada com o clube resulte em uma temporada vitoriosa, recolocando o Flamengo no topo do futebol brasileiro e sul-americano.

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