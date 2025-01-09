Flamengo inicia 2025 com nova gestão e focado em reforços estratégicos

José Boto fala sobre o planejamento para a temporada Crédito: Foto: Gilvan de Souza / CRF

Após um 2024 com título da Copa do Brasil, o Flamengo inicia 2025 com mudanças significativas em sua estrutura administrativa e planejamento esportivo. Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, assumiu a presidência do clube para o triênio 2025-2027, prometendo uma gestão focada em resultados e transparência. O português José Boto, diretor de futebol foi contratado para reformular o departamento, já iniciou contatos no mercado e definiu as prioridades.

O novo mandatário tomou posse em 18 de dezembro de 2024, sucedendo Rodolfo Landim. Uma de suas primeiras ações foi confirmar Filipe Luís, ex-jogador do clube, como técnico principal para a temporada. A escolha reflete a confiança na continuidade e no conhecimento interno do clube.

Mercado de transferências e reforços

O Flamengo busca reforçar seu elenco para retomar o protagonismo no cenário nacional e internacional. As prioridades incluem a contratação de um centroavante para substituir Gabigol, que deixou o clube após o término do contrato, e um volante experiente para fortalecer o meio-campo.

Entre nomes sondados esta o de Juninho, atacante de 28 anos do Qarabag, do Azerbaijão. O Flamengo disputa sua contratação com o Sevilla, da Espanha, e espera anunciar o reforço em breve.

Até agora David Luiz e Gabigol não tiveram os contratos renovados. E o zagueiro Fabricio Bruno foi negociado por cerca de R$ 45 milhões com o Cruzeiro.

Planejamento para a temporada

O elenco se reapresentou no dia 8 de janeiro, ainda sem novos reforços confirmados, mas com expectativas de anúncios durante a pré-temporada. O Flamengo embarcou para os Estados Unidos, onde realizará a preparação até o dia 19 deste mês.

A nova gestão também enfatiza a importância de um elenco enxuto, facilitando o trabalho da comissão técnica. Bap mencionou a preferência por trabalhar com cerca de 25 atletas, permitindo treinamentos mais eficientes e foco nas competições prioritárias.

Em 2025 o Flamengo tem 5 campeonatos para disputar, são eles: Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Super Mundial de clubes que será realizado em Miami.

Estilo é pra quem tem! Nossos craques chegaram para o 1º dia de atividades! ? #VamosFlamengo



?: Gilvan de Souza /CRF pic.twitter.com/mvgLoP8b5T — Flamengo (@Flamengo) January 8, 2025

Grupo do início do Carioca

Enquanto o elenco principal estiver em pré-temporada nos Estados Unidos, o técnico do sub-20, Cleber dos Santos, vai comandar o time nos primeiros quatro jogos do Estadual. O Flamengo inscreveu 27 atletas para disputar o início do Campeonato Carioca. O mais experiente deles é Carlinhos, contratado do Nova Iguaçu em 2024.

Os primeiros quatro jogos do Flamengo no Carioca serão no Nordeste:

1ª rodada - Flamengo x Boavista - 12/01 - Aracaju (SE)

2ª rodada - Madureira x Flamengo - 16/01 - Campina Grande (PB)

3ª rodada - Flamengo x Nova Iguaçu - 19/01 - Natal (RN)

4ª rodada - Bangu x Flamengo - 22/01 - São Luiz (MA)

Expectativas da torcida