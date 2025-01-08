Vasco da Gama inicia temporada com reformulação e desafios financeiros

Após uma temporada marcada por resultados aquém do esperado, o Vasco da Gama inicia 2025 com foco em reestruturação. O time estreia no Campeonato Carioca no próximo sábado (11), às 16h30, contra o Nova Iguaçu, em São Januário, buscando um início promissor no Estadual. A temporada será marcada por um elenco reformulado, novos reforços e mudanças na comissão técnica, além de uma gestão mais consciente das limitações financeiras.
Despedida de veterano e chegada de reforços
- O Vasco promoveu mudanças significativas no elenco para 2025. Saíram jogadores marcantes, como:
- Léo Pelé – Transferido para o Athletico-PR.
- Luca Orellano – Vendido ao FC Cincinnati.
- Robert Rojas – Não teve contrato renovado.
- Pablo Galdames – Também deixou o clube após término de contrato.
- Rossi – Liberado com o fim de seu vínculo.
- Na comissão técnica, o técnico Fábio Carille assume o comando, escolhido pelo presidente Pedrinho para lidar com as limitações atuais do clube.
- Tchê Tchê – Chega vindo do Botafogo para comandar o meio-campo.
- Daniel Fuzato – Contratado do Eibar da Espanha para ser reserva imediato de Léo Jardim.
- Lucas Oliveira – Chega do Cruzeiro para ser uma opção na zaga.
O clube segue em busca de um zagueiro titular, com negociações avançadas por Maurício Lemos, do Atlético Mineiro. Outra prioridade é um atacante de lado, com interesse em Wanderson, do Internacional.
Ano de reconstrução e consciência financeira
O Vasco inicia o ano com um elenco remodelado em relação ao que terminou em 2024. A má gestão da SAF 777 deixou consequências, como salários altos para jogadores reservas e gastos acima do teto previsto. A reformulação do elenco também busca enxugar custos, com saídas de jogadores com altos salários, como Rojas e Keiller, ambos recebendo cerca de R$ 500 mil mensais.
Os reforços mais celebrados pela torcida são internos, com o retorno de jogadores como Adson, Paulinho e Jair, recuperados de lesão e prontos para reassumir a titularidade.
Por outro lado, o ataque preocupa. Vegetti, aos 36 anos, é o único nome de peso para a posição de centroavante, e a diretoria ainda busca um camisa 9 para disputar a posição.
Estreia no Carioca e expectativas para 2025
O Vasco, dono de 24 títulos estaduais, busca reencontrar o caminho das glórias no Carioca, competição que não vence desde 2016. A estreia contra o Nova Iguaçu será um teste importante para avaliar o entrosamento da equipe reformulada.
Com um calendário cheio, incluindo Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, o clube espera fazer uma temporada sólida e evitar os sustos de 2024. A torcida deposita confiança em um time batalhador e em um trabalho consciente da comissão técnica para superar as limitações financeiras e técnicas.
O ano promete ser um misto de desafios e oportunidades para o Cruzmaltino.