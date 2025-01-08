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Vasco da Gama inicia temporada com reformulação e desafios financeiros

Após ano frustrante, Cruzmaltino foca em reformulação para 2025 e estreia no Carioca neste sábado (11)
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

08 jan 2025 às 14:17

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 14:17

Fábio Carille treinador do Vasco
Fábio Carille treinador do Vasco Crédito: Fotos: Dikran Sahagian/Vasco
Após uma temporada marcada por resultados aquém do esperado, o Vasco da Gama inicia 2025 com foco em reestruturação. O time estreia no Campeonato Carioca no próximo sábado (11), às 16h30, contra o Nova Iguaçu, em São Januário, buscando um início promissor no Estadual. A temporada será marcada por um elenco reformulado, novos reforços e mudanças na comissão técnica, além de uma gestão mais consciente das limitações financeiras.

Despedida de veterano e chegada de reforços

  • O Vasco promoveu mudanças significativas no elenco para 2025. Saíram jogadores marcantes, como:

  • Léo Pelé – Transferido para o Athletico-PR.
  • Luca Orellano – Vendido ao FC Cincinnati.
  • Robert Rojas – Não teve contrato renovado.
  • Pablo Galdames – Também deixou o clube após término de contrato.
  • Rossi – Liberado com o fim de seu vínculo.

  • Na comissão técnica, o técnico Fábio Carille assume o comando, escolhido pelo presidente Pedrinho para lidar com as limitações atuais do clube.

  • Tchê Tchê – Chega vindo do Botafogo para comandar o meio-campo.
  • Daniel Fuzato – Contratado do Eibar da Espanha para ser reserva imediato de Léo Jardim.
  • Lucas Oliveira – Chega do Cruzeiro para ser uma opção na zaga.
O clube segue em busca de um zagueiro titular, com negociações avançadas por Maurício Lemos, do Atlético Mineiro. Outra prioridade é um atacante de lado, com interesse em Wanderson, do Internacional.

Ano de reconstrução e consciência financeira

O Vasco inicia o ano com um elenco remodelado em relação ao que terminou em 2024. A má gestão da SAF 777 deixou consequências, como salários altos para jogadores reservas e gastos acima do teto previsto. A reformulação do elenco também busca enxugar custos, com saídas de jogadores com altos salários, como Rojas e Keiller, ambos recebendo cerca de R$ 500 mil mensais.
Os reforços mais celebrados pela torcida são internos, com o retorno de jogadores como Adson, Paulinho e Jair, recuperados de lesão e prontos para reassumir a titularidade.
Por outro lado, o ataque preocupa. Vegetti, aos 36 anos, é o único nome de peso para a posição de centroavante, e a diretoria ainda busca um camisa 9 para disputar a posição.

Estreia no Carioca e expectativas para 2025

O Vasco, dono de 24 títulos estaduais, busca reencontrar o caminho das glórias no Carioca, competição que não vence desde 2016. A estreia contra o Nova Iguaçu será um teste importante para avaliar o entrosamento da equipe reformulada.
Com um calendário cheio, incluindo Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, o clube espera fazer uma temporada sólida e evitar os sustos de 2024. A torcida deposita confiança em um time batalhador e em um trabalho consciente da comissão técnica para superar as limitações financeiras e técnicas.
O ano promete ser um misto de desafios e oportunidades para o Cruzmaltino.

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