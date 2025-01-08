Jogos de brasileiros no Super Mundial têm ingressos de até R$ 8,8 mil

O Mundial de Clubes de 2025 será disputado nos Estados Unidos Crédito: Divulgação/Fifa

Ingressos para as estreias do quarteto brasileiro no Super Mundial de 2025, que será disputado nos EUA, estão sendo comercializados pela Fifa por valores que vão de R$ 340 a R$ 8,8 mil. O levantamento foi feito considerando o custo de entradas avulsas. O preço dos ingressos varia de acordo com o confronto e o estádio, além do tipo - se é para público geral ou do chamado "club fans tickets", carga repassada aos clubes. Ou seja, os valores são diferentes de um jogo para outro e mudam até dependendo dos times que estarão em ação em uma mesma arena.

O jogo do Flamengo contra o Espérance, no Lincoln Financial Field, é o que tem a entrada à disposição mais cara: R$ 8,8 mil (US$ 1.451). Ela fica no setor 103, com posição privilegiada, mais perto do gramado do estádio na Filadélfia. Já o preço das entradas mais econômicas é de R$ 338 (US$ 55,75), localizada nos setores mais afastados do campo.

O ingresso para a estreia do Palmeiras diante do Porto, no MetLife Stadium, fica entre R$ 609 (US$ 100) e R$ 7,35 mil ( US$ 1.210). Restam poucas opções de assentos ainda livres nos melhores setores da arena em Nova Iorque. Já o tíquete mais caro para a partida do Fluminense contra o Borussia Dortmund, também no MetLife, é de R$ 2,8 mil (US$ 460). Assim como no duelo do Flamengo, os ingressos mais baratos giram em torno de R$ 338 (US$ 55,75).

Por sua vez, o "melhor assento" à disposição para o confronto do Botafogo contra o Seattle Sounders, no Lumen Field, custa R$ 4,2 mil (US$ 693). O mais em conta é do repasse ao clube, no valor de R$ 486 (US$ 80), enquanto para o público geral fica em R$ 711 (US$ 117).

Não são todos os ingressos que estão disponíveis para compra na plataforma da Ticketmaster. O UOL questionou a Fifa sobre por que alguns setores não tinham cadeiras livres, se estariam esgotados ou apresentariam comercialização diferente. A entidade respondeu que é uma "situação padrão" e que alguns ingressos podem vir a ficar disponíveis até a data dos jogos.

"Esta é uma situação padrão ligada ao próprio processo de venda de ingressos e à disponibilidade nos estádios relevantes. A FIFA incentiva os torcedores a verificarem FIFA.com/tickets regularmente, pois os ingressos, que atualmente não estão disponíveis, poderão ficar disponíveis posteriormente", afirma a Fifa, ao UOL.