6 receitas de feijoada fáceis e saborosas para o almoço de sábado

Veja como preparar diferentes opções deste delicioso prato típico brasileiro
Portal Edicase

Publicado em 30 de Maio de 2026 às 11:52

Feijoada simples (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)
A feijoada é, sem dúvida, um prato perfeito para o sábado. Além de reconfortante e extremamente saborosa, ela carrega consigo uma tradição cultural que remonta ao coração da culinária brasileira. Então, pensando em tornar o almoço do seu fim de semana ainda mais gostoso, separamos seis receitas. Confira!

1. Feijoada simples

Ingredientes

  • 200 g de feijão-preto
  • 180 g de paio cortado em rodelas
  • 180 g de linguiça calabresa cortada em rodelas
  • 200 g debacon picado
  • 3 folhas de louro
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • Cebolinha picada a gosto
  • Água

Modo de preparo

Deixe o feijão-preto de molho em um recipiente com água por 12 horas. Após, escorra e lave em água corrente. Em uma panela de pressão, coloque o feijão-preto e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 15 minutos após pegar pressão.
Coloque o bacon em uma frigideira e leve ao fogo médio. Frite até dourar. Transfira para um recipiente e reserve. Depois, na mesma panela, disponha a linguiça e o paio e frite até dourar. Desligue o fogo e reserve.
Após cozinhar o feijão-preto, aguarde a pressão da panela sair e coloque o bacon e as linguiças na panela. Na mesma frigideira usada para fritar a linguiça, o paio e o bacon, disponha o alho e as folhas de louro e leve ao fogo médio até dourar. Despeje a mistura na panela de pressão, tampe e cozinhe por mais 5 minutos após iniciar a pressão. Sirva com a cebolinha.

2. Feijoada do mar

Ingredientes

  • 500 g de camarão limpo
  • 400 g de filé de peixe branco firme cortado em cubos grandes
  • 300 g de lula em anéis
  • 2 xícaras de chá de feijão-branco cozido
  • 1 cebola picada
  • 4 dentes de alho picados
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 1 pimentão vermelho picado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 folha de louro
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 l de caldo de peixe
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela grande em fogo médio. Refogue a cebola por cerca de 4 minutos até ficar macia. Depois, acrescente o alho e mexa por mais 1 minuto. Junte os tomates, o pimentão, a páprica e a folha de louro. Cozinhe por aproximadamente 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até os legumes começarem a desmanchar.
Adicione o caldo e deixe levantar fervura. Acrescente o feijão-branco e cozinhe em fogo médio por cerca de 15 minutos para que os sabores se integrem. Junte o peixe e cozinhe por 5 minutos. Acrescente a lula e cozinhe por mais 3 minutos.
Por último, adicione os camarões e cozinhe apenas até ficarem rosados, cerca de 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com o cheiro-verde e sirva imediatamente.
Feijoada vegana com linguiça vegetal (Imagem: Igor Vilela Rotundo | Shutterstock)
3. Feijoada vegana com linguiça vegetal

Ingredientes

  • 500 g de feijão-preto cozido
  • 1 cebola descascada e picada
  • 5 dentes de alho descascados e picados
  • 4 tomates sem sementes e picados
  • 400 g de cogumelo shitake
  • 100 g de tofu cortado em cubos
  • 3 linguiças vegetais cortadas em rodelas
  • 1 colher de sopa de páprica defumada
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a linguiça vegetal e o tofu e refogue até dourar. Junte o cogumelo shitake e o tomate e cozinhe por mais 4 minutos. Adicione o feijão-preto e tempere com sal, páprica defumada, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Misture e cozinhe até o caldo engrossar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

4. Feijoada com legumes

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de feijão-branco
  • 5 1/2 xícaras de chá de água
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 talos de salsão picados
  • 180 g de linguiça calabresa cortada em rodelas
  • 2 mandioquinhas descascadas e picadas
  • 1 batata-doce descascada e cortada em cubos
  • 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
  • 1 chuchu descascado e cortado em cubos
  • 1 espiga de milho-verde cortada em rodelas
  • 2 xícaras de chá de abóbora-cabotiá descascada e cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de vagem picada
  • 2 folhas de louro
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 xícara de chá de cheiro-verde picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o feijão-branco, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra e lave em água corrente. Transfira para uma panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos, após iniciar a pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e reserve.
Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e frite até dourar. Acrescente o salsão e a linguiça calabresa e refogue por 3 minutos. Acrescente o restante dos ingredientes e o feijão-branco cozido com o caldo e cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Feijoada branca (Imagem: Bruno Ismael Silva Alves | Shutterstock)
5. Feijoada branca

Ingredientes

  • 500 g de feijão-branco
  • 180 g delinguiça calabresa cortada em rodelas
  • 180 g de paio cortado em rodelas
  • 300 g de lombo de porco
  • 300 g de carne-seca cortada em cubos
  • 500 g de costelinha de porco
  • 1 cenoura descascada e picada
  • 150 g de bacon picado
  • 4 dentes de alho descascados e picados
  • 5 folhas de louro
  • Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a linguiça, o paio, o lombo e a carne-seca, cubra com água e leve à geladeira por 24 horas, trocando a água 3 vezes durante esse período. Em outro recipiente, coloque o feijão-branco, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra o feijão-branco e lave em água corrente. Disponha em uma panela de pressão e cubra com água (5 dedos acima do feijão). Acrescente a linguiça, o paio, o lombo, a carne-seca e as folhas de louro e leve ao fogo baixo para cozinhar por 30 minutos após iniciar a pressão.
Enquanto isso, em outra panela, coloque a costelinha, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque o bacon e o alho e leve ao fogo médio para fritar até dourar. Coloque a cenoura e refogue até murchar. Despeje a mistura na panela com o feijão-branco, junte a costelinha e cozinhe até a feijoada engrossar, mas sem deixar a costelinha desmanchar. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com salsinha.

6. Feijoada de lentilha

Ingredientes

  • 500 g de lentilha
  • 200 g de linguiça calabresa fatiada
  • 200 g de paio fatiado
  • 200 g decarne-secadessalgada e picada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 2 tomates sem pele, sem sementes e picados
  • 1 folha de louro
  • Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada e azeite de oliva a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a lentilha e a folha de louro e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Desligue o fogo, escorra a água (reservando um pouco de caldo) e reserve. Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os tomates e cozinhe até desmancharem. Junte a linguiça, o paio e a carne-seca e doure. Por último, coloque a lentilha com o caldo reservado e cozinhe por 15 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

