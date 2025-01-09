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Pagamento à vista

Flamengo acerta venda de Fabrício Bruno para o Cruzeiro

Fabrício Bruno foi vendido para o Cruzeiro por 45 milhões de reais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jan 2025 às 09:38

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 09:38

O Flamengo acertou a venda do zagueiro Fabrício Bruno ao Cruzeiro. Os clubes entraram em acordo após as partes acertarem um negócio por 7 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões) à vista. Os mineiros ficam com 100% dos direitos.
Fabrício Bruno em campo com a camisa do Flamengo no Maracanã
Fabrício Bruno em campo com a camisa do Flamengo no Maracanã Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF
O Flamengo havia recusado a primeira oferta de 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões) por 50% dos direitos. O clube entendia ser um valor baixo e não achou interessante manter uma fatia tão alta de um atleta prestes a completar 29 anos. Uma revenda expressiva fica mais improvável.
Agora, o Flamengo receberá em torno de 7 milhões de euros (R$ 45 milhões) de maneira fixa. A forma de pagamento era a última etapa a ser vencida na negociação entre os clubes.
O zagueiro perdeu espaço com a chegada de Filipe Luís no final do ano. Ele virou reserva de Léo Ortiz e já via de maneira positiva uma saída mesmo antes disso. Ao longo do ano passado, Fabrício esperou ofertas de fora do país. Ele recusou o West Ham, mas aceitou o Rennes. O Flamengo fez o contrário.
O Flamengo já recusou valores maiores pelo jogador, mas entendeu que essas cifras não voltariam a aparecer. Em janeiro a Atalanta sinalizou que pagaria 8 milhões de euros pelo zagueiro, mas o Flamengo nem cogitou abrir conversa. Os números do West Ham aceitos pelo clube, que considerou irrecusável a proposta, eram de 15 milhões de euros (R$ 84,3 milhões na época). A do Rennes, recusada, era de 14 milhões de euros (R$ 84,4 milhões na época).
Sem Fabrício e David Luiz, o Flamengo vai estudar alternativas o mercado. O clube tem os titulares Léo Pereira e Léo Ortiz, além do jovem Cleiton e de Pablo, que voltou de empréstimo do Botafogo. Os dois últimos vão disputar o Carioca.

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