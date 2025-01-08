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Palmeiras anuncia renovação com Gustavo Gómez até dezembro de 2027

O clube anunciou nesta quarta-feira (8) a renovação de contrato com o zagueiro e capitão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jan 2025 às 17:55

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 17:55

Gustavo Gómez fica no Palmeiras
Gustavo Gómez fica no Palmeiras Crédito: Reprodução
O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira (8) a renovação de contrato com o zagueiro e capitão Gustavo Gómez até dezembro de 2027. O jogador tinha vínculo com o clube paulista até o fim de 2026. Gómez é o zagueiro, estrangeiro e capitão com mais títulos pelo Palmeiras. Com 12 taças, o paraguaio está entre os jogadores com mais conquistas na história do clube, ao lado de Weverton, Marcos Rocha, Mayke, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira.
O paraguaio tem 37 gols pelo Alviverde e nunca passou uma temporada em branco. Ele é o zagueiro com mais tentos na história do clube e teve sua temporada mais artilheira em 2023 e 2020, com seis gols. O capitão afirmou que o Palmeiras está "muito motivado" para a temporada 2025.
"Temos grandes desafios no ano, campeonatos muito bons. Estamos trabalhando em dois períodos todos os dias, fazendo uma boa preparação física e uma boa pré-temporada para chegar bem ao primeiro jogo do Paulista. Depois logo começa também a Libertadores, o Brasileiro e o Mundial, que são competições importantes para nós e para a nossa torcida", afirmou o zagueiro.
O Palmeiras estreia na temporada na próxima quarta-feira (15) contra a Portuguesa, pelo Paulista. A partida será às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.

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