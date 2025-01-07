Fluminense reformula elenco para começar 2025 sem marcas do ano anterior

O Fluminense começa a temporada com um elenco bastante reformulado após quase rebaixar em 2024 Crédito: Lucas Mercon

A temporada 2025 do futebol brasileiro está começando e, em um ano onde os estaduais começam mais cedo, os clubes tiverem ainda menos tempo para se reestruturarem até o pontapé inicial. No caso do Fluminense, que teve um 2024 conturbado e brigou contra o rebaixamento até a última rodada do Campeonato Brasileiro, entra em campo pela primeira vez pelo neste domingo (12), na estreia no Campeonato Carioca, contra o Sampaio Corrêa. O jogo deve acontecer em Moça Bonita, já que o Maracanã está interditado para manutenção até dia 25 de janeiro.

Elenco reformulado

O Fluminense foi o time que mais se movimentou entre os gigantes do Rio de Janeiro, tendo anunciado ao todo quatro novos reforços para 2025: Hércules, volante que jogou a temporada passada pelo Fortaleza e é um velho conhecido do tricolor; Paulo Baya, atacante ex-Goiás chega por empréstimo; Juan Freytes, zagueiro argentino de 24 anos, veio do Allianza Lima; e Joaquín Lavega, atacante uruguaio, de 19 anos, assinou até o final de 2029 com o Flu.

Além dos reforços, outras peças são cogitadas no Fluminense, como Renê, lateral esquerdo ex-Flamengo e Internacional; Canobbio, centro-avante uruguaio que defendeu o Athletico-PR em 2024; e Marcelo Pitaluga, goleiro revelado pelo clube e atualmente no futebol inglês, defendendo as cores do Liverpool.

Saídas

Enquanto uns chega, outros se despedem do torcedor. Os campeões da Libertadores de 2023, Felipe Melo e Diogo Barbosa optaram pela saída do Tricolor. O zagueiro multicampeão não teve o contrato renovado, enquanto Diogo acertou com o Fortaleza. Além das novas peças, a diretoria apostou na manutenção de Mano Menezes à frente da comissão técnica do clube.

No Cariocão

O Fluminense foi o primeiro vencedor da história do Campeonato Carioca, disputado em 1906, e é o segundo mais vencedor do torneio, tendo levantado 33 taças no total. A última vez que o Tricolor se sagrou campeão foi em 2023, ano que marcou o bicampeonato carioca em cima do maior rival Flamengo, em uma das maiores viradas da história do confronto, quando o Flu aplicou uma goleada por 4 a 1 na final após perder por 2 a 0 no jogo de ida.

Em 2024, o Flu fez um Estadual abaixo do esperado, terminando a primeira fase em quarto lugar, um ponto apenas à frente do Botafogo, sem vencer clássicos durante toda a competição, e caindo precocemente na semifinal para o Flamengo, campeão da edição.

2024 para esquecer

O mal desempenho no Cariocão foi um prenúncio da temporada tricolor. O ano se desencadeou com muita crise no clube, tanto dentro das linhas quanto fora. O técnico Fernando Diniz foi demitido em maio, quando o Flu estava na lanterna do Brasileirão, e Mano Menezes assumiu com a responsabilidade de livrar o clube do rebaixamento.