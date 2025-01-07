Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Fluminense reformula elenco para começar 2025 sem marcas do ano anterior
Recomeço

Fluminense reformula elenco para começar 2025 sem marcas do ano anterior

Tricolor das Laranjeiras já anunciou reforços no intuito de deixar o time mais oxigenado após flertar com o rebaixamento no Brasileirão até a última rodada
Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

07 jan 2025 às 08:00

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 08:00

Time do Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro
O Fluminense começa a temporada com um elenco bastante reformulado após quase rebaixar em 2024 Crédito: Lucas Mercon
A temporada 2025 do futebol brasileiro está começando e, em um ano onde os estaduais começam mais cedo, os clubes tiverem ainda menos tempo para se reestruturarem até o pontapé inicial. No caso do Fluminense, que teve um 2024 conturbado e brigou contra o rebaixamento até a última rodada do Campeonato Brasileiro, entra em campo pela primeira vez pelo neste domingo (12), na estreia no Campeonato Carioca, contra o Sampaio Corrêa. O jogo deve acontecer em Moça Bonita, já que o Maracanã está interditado para manutenção até dia 25 de janeiro.

Elenco reformulado

O Fluminense foi o time que mais se movimentou entre os gigantes do Rio de Janeiro, tendo anunciado ao todo quatro novos reforços para 2025: Hércules, volante que jogou a temporada passada pelo Fortaleza e é um velho conhecido do tricolor; Paulo Baya, atacante ex-Goiás chega por empréstimo; Juan Freytes, zagueiro argentino de 24 anos, veio do Allianza Lima; e Joaquín Lavega, atacante uruguaio, de 19 anos, assinou até o final de 2029 com o Flu. 
Além dos reforços, outras peças são cogitadas no Fluminense, como Renê, lateral esquerdo ex-Flamengo e Internacional; Canobbio, centro-avante uruguaio que defendeu o Athletico-PR em 2024; e Marcelo Pitaluga, goleiro revelado pelo clube e atualmente no futebol inglês, defendendo as cores do Liverpool.  

Saídas

Enquanto uns chega, outros se despedem do torcedor. Os campeões da Libertadores de 2023, Felipe Melo e Diogo Barbosa optaram pela saída do Tricolor. O zagueiro multicampeão não teve o contrato renovado, enquanto Diogo acertou com o Fortaleza. Além das novas peças, a diretoria apostou na manutenção de Mano Menezes à frente da comissão técnica do clube.

No Cariocão

O Fluminense foi o primeiro vencedor da história do Campeonato Carioca, disputado em 1906, e é o segundo mais vencedor do torneio, tendo levantado 33 taças no total. A última vez que o Tricolor se sagrou campeão foi em 2023, ano que marcou o bicampeonato carioca em cima do maior rival Flamengo, em uma das maiores viradas da história do confronto, quando o Flu aplicou uma goleada por 4 a 1 na final após perder por 2 a 0 no jogo de ida.
Em 2024, o Flu fez um Estadual abaixo do esperado, terminando a primeira fase em quarto lugar, um ponto apenas à frente do Botafogo, sem vencer clássicos durante toda a competição, e caindo precocemente na semifinal para o Flamengo, campeão da edição. 

2024 para esquecer

O mal desempenho no Cariocão foi um prenúncio da temporada tricolor. O ano se desencadeou com muita crise no clube, tanto dentro das linhas quanto fora. O técnico Fernando Diniz foi demitido em maio, quando o Flu estava na lanterna do Brasileirão, e Mano Menezes assumiu com a responsabilidade de livrar o clube do rebaixamento. 
Na Copa do Brasil, o Tricolor das Laranjeiras caiu para o Juventude, em um placar agregado de 5 a 4 para o clube gaúcho nas oitavas de final. Na Libertadores conseguiu avançar até as quartas, quando perdeu para o Atlético Mineiro por 2 a 1 de virada no agregado.  No Campeonato Brasileiro, só respirou aliviado depois de vencer o Palmeiras na última rodada, quando carimbou a permanência na Série A.

Veja Também

Flamengo e Cruzeiro avançam e ficam perto de fechar venda de Fabrício Bruno

Fluminense anuncia a contratação de goleiro brasileiro do Liverpool

Quem é Cleber dos Santos, técnico que vai comandar o Flamengo no Carioca

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES
Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados