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De volta

Fluminense anuncia a contratação de goleiro brasileiro do Liverpool

Moleque de Xerém volta ao clube de graça; clube inglês mantém 40% dos direitos do jogador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jan 2025 às 11:56

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 11:56

Pitaluga está de volta ao Fluminense
Pitaluga está de volta ao Fluminense Crédito: Foto: Divulgação - Liverpool
O Fluminense acertou o retorno do goleiro Marcelo Pitaluga, que estava no Liverpool.
O Fluminense anunciou na manhã desta segunda (6) a repatriação do jogador de 22 anos. Pitaluga defendeu os Reds por quatro anos, tendo sido relacionado para sete partidas do time principal, mas nunca atuou no profissional da equipe inglesa.
O clube carioca ainda não divulgou o tempo de contrato. O goleiro passará por exames médicos antes de formalizar o vínculo em definitivo.
O Tricolor das Laranjeiras concretizou a negociação sem custos adquiriu 60% dos direitos do jogador o Liverpool manteve 40%. O acordo já estava costurado.
Revelado pelo Fluminense, Pitaluga foi vendido ao Liverpool aos 17 anos. Desde então, foi cedido por empréstimo para Macclesfield, St. Patrick's e Livigston.
Com passagem pela base da seleção, Pitaluga treinou nos Reds junto de Alisson e sob supervisão de Taffarel. Foi, inclusive, elogiado por Van Dijk após defesa em treinamento: "É o jovem Taffarel".

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