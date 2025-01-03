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Futuro do esporte

Iate Clube recebe mais de 300 atletas para o Campeonato Brasileiro de Vela

O Campeonato Brasileiro de Optimist é considerado a maior competição de vela jovem do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2025 às 15:04

Publicado em 03 de Janeiro de 2025 às 15:04

53º Campeonato Brasileiro de Optimist acontece entre os dias 4 e 14 de janeiro
O 53º Campeonato Brasileiro de Optimist acontece entre os dias 4 e 14 de janeiro Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação
A capital capixaba será palco de uma das mais prestigiadas competições de vela do país entre os dias 4 e 14 de janeiro. O torneio vai reunir mais de 300 jovens atletas de todo o Brasil para a disputa do 53º Campeonato Brasileiro de Optimist. Considerada a porta de entrada para jovens velejadores, a classe Optimist é projetada especialmente para o aprendizado seguro e acessível de crianças e adolescentes.
 "A classe Optimist é fundamental na formação de novos atletas, ensinando as habilidades essenciais da vela de forma prática e divertida", destacou o Comodoro do Iate Clube, Fabiano Pereira. Com velejadores entre 7 e 15 anos, a competição é uma oportunidade para novas estrelas da vela despontarem visando competições internacionais.
Após oito anos desde a última competição sediada no Clube do Espírito Santo (Ices), o comodoro comemora o retorno do campeonato ao mar capixaba. “Será um grande evento para a cidade e para o esporte. Desde 2017, quando sediamos o campeonato pela última vez, investimos continuamente para oferecer a melhor estrutura possível”, frisou o Comodoro. O evento é promovido pelo Ices em parceria com a OPITIBRA (Classe Optimist Brasil) e a CBVela (Confederação Brasileira de Vela).
É na classe optimist que o Iate Clube atua em projetos voltados à formação de novos talentos, como a "Escola de Vela" para associados e alunos inscritos e o programa "Vela Para Todos", em parceria com a Prefeitura de Vitória. Este último oferece educação esportiva para cerca de 120 crianças e adolescentes no Tancredão, sob a coordenação do professor Wallemberg Silva.
Antes das competições oficiais, os atletas tiveram a oportunidade de se familiarizar com as condições de navegação locais no “Aquece Brasileiro”, que aconteceu entre 19 e 22 de dezembro. Paralelamente ao Campeonato Brasileiro, também será realizada a 19ª edição da Copa Brasil de Estreantes, direcionada a competidores que participam pela primeira vez. 

Programação

  • 4, 5 e 6 de janeiro - Medição dos barcos
  • 7 de janeiro - Cerimônia de Abertura e Desfile Oficial das Delegações; Premiação da Copa Brasil de Estreantes
  • 8, 9 e 10 de janeiro  - Regatas classificatórias
  • 11 de janeiro - Campeonato Brasileiro por Equipes
  • 12 e 13 de janeiro - Regatas finai
  • 14 de janeiro - Entrega de prêmios e Encerramento

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