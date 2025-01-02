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Capixaba é convocada para a seleção brasileira de ginástica rítmica

Amanda Manente foi chamada para integrar o conjunto juvenil do Brasil em um período de treinamentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2025 às 15:50

Publicado em 02 de Janeiro de 2025 às 15:50

Amanda Manente foi convocada para a seleção brasileira de ginástica rítmica
Amanda Manente foi convocada para a seleção brasileira de ginástica rítmica Crédito: Reprodução/Instagram
A ginasta capixaba Amanda Manente, de 13 anos, foi convocada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) para integrar a seleção brasileira de conjunto juvenil de ginástica rítmica. Na próxima segunda-feira (6), ela viaja para Aracaju, capital do Sergipe e sede da seleção, onde participará de treinamentos vestindo a amarelinha.
A preparação tem como principal objetivo o Campeonato Mundial Juvenil de 2025, além de outras competições importantes do calendário internacional, como o Gymnasiade e o Campeonato Pan-Americano.
Em dezembro, Amanda brilhou ao conquistar o título de campeã geral no Campeonato Sul-Americano, retornando para casa com seis medalhas: quatro de ouro, uma de prata e uma de bronze. Após a competição, ela participou do estágio de treinamento da CBG. Em novembro, durante os Jogos da Juventude, realizados em João Pessoa, a atleta também se destacou ao conquistar duas medalhas de prata e uma de bronze.
Outra capixaba que inicia a temporada de 2025 com a seleção é Sofia Madeira, que já fazia parte da seleção de conjunto adulto e foi uma das atletas que representou o Brasil na Olimpíada de Paris e, agora, renovou mais um ciclo com a equipe de olho nos Jogos de Los Angeles 2028.

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