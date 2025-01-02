Capixaba é convocada para a seleção brasileira de ginástica rítmica

Amanda Manente foi convocada para a seleção brasileira de ginástica rítmica Crédito: Reprodução/Instagram

A ginasta capixaba Amanda Manente, de 13 anos, foi convocada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) para integrar a seleção brasileira de conjunto juvenil de ginástica rítmica. Na próxima segunda-feira (6), ela viaja para Aracaju, capital do Sergipe e sede da seleção, onde participará de treinamentos vestindo a amarelinha.

A preparação tem como principal objetivo o Campeonato Mundial Juvenil de 2025, além de outras competições importantes do calendário internacional, como o Gymnasiade e o Campeonato Pan-Americano.

Em dezembro, Amanda brilhou ao conquistar o título de campeã geral no Campeonato Sul-Americano, retornando para casa com seis medalhas: quatro de ouro, uma de prata e uma de bronze. Após a competição, ela participou do estágio de treinamento da CBG. Em novembro, durante os Jogos da Juventude, realizados em João Pessoa, a atleta também se destacou ao conquistar duas medalhas de prata e uma de bronze.