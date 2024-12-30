Com histórico no esporte, novos vereadores esperam mudanças em Vitória

Os vereadores eleitos em Vitória assumirão seus mandatos no dia 1º de janeiro de 2025, e já têm planos ambiciosos para a cidade. Entre os eleitos, Bruno Malias (PSB) e Camillo Neves (PP) possuem identificação com o esporte, uma área que prometem tratar como prioridade em seus mandatos. Em entrevistas exclusivas à equipe de A Gazeta, ambos compartilharam suas visões e propostas para o fortalecimento do esporte na Capital Capixaba.

Camillo Neves: esporte como transformação social e inclusão

Camillo Neves, eleito com uma forte conexão com o esporte capixaba, enfatizou que essa será sua principal bandeira na Câmara de Vitória. "Tudo o que tive na vida foi por conta do esporte. Ele transformou minha trajetória e pode fazer o mesmo por muitas crianças", disse.

Entre suas principais propostas, Camillo destacou a criação de uma Lei de Incentivo ao Esporte, que busca atrair mais investimentos e recursos para a área. Para ele, o esporte é uma ferramenta essencial para combater a vulnerabilidade social, especialmente em regiões afetadas pelo tráfico de drogas.

"Quero dialogar com o prefeito sobre o orçamento, mas também com federações e confederações para trazer eventos esportivos de alto nível para Vitória. Nos últimos anos, o esporte foi tratado como algo secundário, mas nossa cidade tem retomado a paixão pelas práticas esportivas", afirmou.

Além do esporte de alto rendimento, Camillo reforçou o compromisso com o lazer e a inclusão. "Precisamos pensar no esporte para todas as idades, incluindo idosos e crianças. Projetos como ruas de lazer são essenciais para promover saúde e convivência em Vitória", completou.

Vereadores Camillo Neves e Bruno Malias Crédito: Vitor Jubini

Bruno Malias: experiência internacional e parcerias estratégicas

Bruno Malias, ex-jogador de beach soccer e referência no esporte, também reafirmou que sua atuação na Câmara terá como foco o fortalecimento das políticas públicas para o esporte. "Eu não posso negar minhas origens. O esporte transformou minha vida, e acredito no seu potencial educacional, social e econômico", destacou.

Bruno pretende utilizar sua experiência para buscar parcerias com a iniciativa privada e atrair novos investimentos. "No Espírito Santo, é fundamental buscar recursos externos para implementar políticas públicas sustentáveis. Quero trazer boas práticas que observei dentro e fora do Brasil para Vitória", explicou.

Outro ponto de destaque em sua proposta é a revitalização de espaços esportivos em escolas e comunidades. "Muitas escolas não têm estrutura adequada para a prática esportiva, e isso precisa mudar. Precisamos oferecer oportunidades para que crianças e jovens se desenvolvam no esporte", disse Bruno.

Eventos esportivos e a retomada de Vitória como referência

Ambos os vereadores destacaram a importância de Vitória sediar grandes eventos esportivos, como etapas do Circuito de Vôlei de Praia e jogos da Seleção Brasileira de beach soccer. "Esses eventos não só movimentam a economia local, mas também inspiram crianças e jovens ao trazerem atletas de alto nível para perto da nossa população", afirmou Bruno.

Camillo reforçou que eventos dessa magnitude ajudam a fortalecer a imagem da cidade e incentivam a prática esportiva. "Vitória tem potencial para ser um centro esportivo de referência, mas isso exige planejamento e diálogo com os setores público e privado", completou.

Esporte para todos: lazer e qualidade de vida

Para além do alto rendimento, ambos os vereadores têm um olhar voltado para o esporte como lazer e promoção de qualidade de vida. "Pesquisas mostram que cidades com mais espaços esportivos públicos têm maior longevidade entre seus habitantes. Precisamos incluir essa perspectiva na gestão pública", destacou Bruno.

Camillo compartilha dessa visão e acredita que o esporte deve ser acessível a todos. "Nosso foco é construir uma cidade mais saudável e feliz, onde o esporte seja um direito e não um privilégio", concluiu.