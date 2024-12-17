Atacante capixaba Savinho anuncia que será pai pela primeira vez

Savinho anuncia que será pai Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Savinho, atacante natural de São Mateus e que hoje em dia brilha nos campos da Europa defendendo as cores do Manchester City, anunciou que será pai. O jogador de 20 anos e a esposa, Anna Carolina, revelaram que estão esperando o primeiro filho do casal. A novidade foi compartilhada nesta terça-feira (17), por meio de uma postagem nas redes sociais. “Você chegou no melhor momento para nos completar e encher nossos corações de alegria e gratidão", escreveram na publicação.

Savinho e Anna estão casados desde junho de 2024, em uma cerimônia que contou com a presença apenas de familiares e poucos amigos do casal. Agora, depois de cerca de um ano e meio, são felicitados com um bebê a caminho.