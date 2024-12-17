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Atacante capixaba Savinho anuncia que será pai pela primeira vez

O jogador nascido em São Mateus e a esposa, Anna Carolina, anunciaram a gravidez pelas redes sociais nesta terça-feira (17)

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 19:02

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

17 dez 2024 às 19:02
Savinho anuncia que será pai
Savinho anuncia que será pai Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Savinho, atacante natural de São Mateus e que hoje em dia brilha nos campos da Europa defendendo as cores do Manchester City, anunciou que será pai. O jogador de 20 anos e a esposa, Anna Carolina, revelaram que estão esperando o primeiro filho do casal. A novidade foi compartilhada nesta terça-feira (17), por meio de uma postagem nas redes sociais. “Você chegou no melhor momento para nos completar e encher nossos corações de alegria e gratidão", escreveram na publicação.
Savinho e Anna estão casados desde junho de 2024, em uma cerimônia que contou com a presença apenas de familiares e poucos amigos do casal. Agora, depois de cerca de um ano e meio, são felicitados com um bebê a caminho.
"Sonhamos com você, imaginamos seu rostinho, seu sorriso, sua presença. Você chegou no melhor momento pra nos completar e encher nossos corações de alegria e gratidão. Nós estamos aqui, prontos para te acolher com todo o amor que temos, para te guiar e aprender com você. Mal podemos esperar para te ter em nossos braços e mostrar o quanto te amamos.", declarou o atleta na postagem feita junto com sua amada.

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