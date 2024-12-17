Vini Jr é único brasileiro na seleção do The Best

A Fifa revelou os integrantes da seleção da temporada 2023/24 do futebol masculino e do feminino
SELEÇÃO DA TEMPORADA
O time da temporada entre os homens foi: Dibu Martínez; Carvajal, Rudiger, Rubén Díaz e Saliba; Bellingham, Rodri, Kroos; Yamal, Haaland e Vini Jr.
Lionel Messi ficou fora da lista. Ele foi eleito o melhor do mundo nas últimas duas edições, mas nem sequer ficou na seleção do ano desta vez.
Dibu Martínez foi eleito o melhor goleiro. O brasileiro Ederson também concorria
SELEÇÃO FEMININA
Gabi Portilho foi eleita para o time da temporada do futebol feminino. A jogadora do Corinthians e da seleção brasileira conseguiu uma vaga no 11 inicial.
A seleção feminina foi definida com: Naeher; Bronze, Girma, Paredes e Battle; Gabi Portilho, Guijarro, Horan e Bonmatí; Hamsen e Paralluelo.
"Eu quero agradecer a Deus por todas as oportunidades, por poder crescer para chegar em momentos como esse, em lugares como esse. Então, agradeço muito a Deus, a minha família, por sempre ser do meu lado. E também a todos os meus companheiros, todo o staff. Muito obrigada", disse Gabi Portilho.