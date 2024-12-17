Futebol

Marta leva 'Prêmio Marta' no Fifa The Best

A Rainha venceu o primeiro Prêmio Marta, categoria no The Best que elege o gol mais bonito do futebol feminino

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 15:12

Agência FolhaPress

No adeus de Marta das Olimpíadas, Brasil fica com a prata nos Jogos de Paris Crédito: Vitor Jubini
A Rainha Marta é a vencedora do primeiro Prêmio Marta, categoria estreante no The Best que elege o gol mais bonito da temporada do futebol feminino. Ela foi premiada por sua pintura no amistoso da seleção contra a Jamaica, no dia 1° de junho. Ela completou a goleada do Brasil por 4 a 0, tendo deixado uma defensora para trás e finalizado no ângulo da goleira adversária.
A brasileira superou outras 10 candidatas para faturar o prêmio que leva o seu nome. A votação foi popular e ficou aberta no site da Fifa até o dia 10 de dezembro. Esta foi a primeira edição do Prêmio Marta. A inclusão do prêmio ao evento foi anunciada durante a edição passada do The Best, que teve uma homenagem à brasileira.

Veja Também

Fifa The Best 2024: Vini Jr é eleito o melhor jogador do mundo

Empresa promete jogo do Vasco no Kleber Andrade em fevereiro

Com apoio da CBF, Brasília é candidata a sede da final da Libertadores 2025

Este vídeo pode te interessar

