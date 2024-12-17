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Histórico

Fifa The Best 2024: Vini Jr é eleito o melhor jogador do mundo

Brasileiro, craque do Real Madrid recebeu a premiação na tarde desta terça-feira (17) em Doha, no Catar

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 15:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2024 às 15:01
Vinicius Júnior foi eleito o melhor jogador do mundo na premiação do Fifa The Best. O atacante do Real Madrid e da Seleção se junta a Romário, Ronaldo Fenômeno (premiado três vezes), Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho (com dois troféus) e Kaká como os brasileiros eleitos nos diversos formatos da premiação da Fifa, criada em 1991.
Vinicius Júnior marcou dois gols e fez o Real Madrid arrancar empate fora de casa com o Bayern de Munique
Vinicius Júnior marcou dois gols e fez o Real Madrid arrancar empate fora de casa com o Bayern de Munique Crédito: Real Madrid/Divulgação
Vini Jr. é o primeiro brasileiro a vencer o prêmio de melhor jogador do mundo desde 2007. Ele ficou na segunda colocação na Bola de Ouro de 2024.
Campeão da Champions League e de LaLiga pelo Real Madrid, Vini Jr. foi destaque do clube espanhol na temporada 2023/24. Ele atuou em 39 partidas, marcou 24 gols e contribuiu com 11 assistências.
Aos 24 anos, Vini Jr. é o segundo brasileiro mais jovem a alcançar a conquista, considerando a idade dos jogadores ao fim da temporada que valeu a premiação. Ronaldinho Gaúcho também tinha 24 anos e nove meses ao fim de 2004, ano da sua primeira eleição, enquanto Vini Jr., que nasceu em 12 de julho de 2000, tem 24 anos e cinco meses. Ronaldo Fenômeno venceu com 20 anos em 1996.

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