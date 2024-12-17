Fifa The Best 2024: Vini Jr é eleito o melhor jogador do mundo

Vinicius Júnior foi eleito o melhor jogador do mundo na premiação do Fifa The Best. O atacante do Real Madrid e da Seleção se junta a Romário, Ronaldo Fenômeno (premiado três vezes), Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho (com dois troféus) e Kaká como os brasileiros eleitos nos diversos formatos da premiação da Fifa, criada em 1991.

Vinicius Júnior marcou dois gols e fez o Real Madrid arrancar empate fora de casa com o Bayern de Munique Crédito: Real Madrid/Divulgação

Vini Jr. é o primeiro brasileiro a vencer o prêmio de melhor jogador do mundo desde 2007. Ele ficou na segunda colocação na Bola de Ouro de 2024.

Campeão da Champions League e de LaLiga pelo Real Madrid, Vini Jr. foi destaque do clube espanhol na temporada 2023/24. Ele atuou em 39 partidas, marcou 24 gols e contribuiu com 11 assistências.