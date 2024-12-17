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Campeonato Carioca

Empresa promete jogo do Vasco no Kleber Andrade em fevereiro

Organizadora de jogos pelo país, Metrópole Sports divulga lista com duelo entre Gigante da Colina e Volta Redonda, em Cariacica, mas ainda aguarda confirmação

Publicado em 16 de Dezembro de 2024 às 22:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2024 às 22:17
Vasco e Volta Redonda no Kleber Andrade, em Cariacica
Vasco e Volta Redonda no Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini
O Vasco pode estar bem perto de voltar a atuar no Espírito Santo. Nesta segunda-feira (16), a Metrópoles Sports, uma das principais empresas que realiza partidas de grandes clubes do Brasil, anunciou que está próximo de confirmar a partida entre Vasco e Volta Redonda, válida pelo Campeonato Carioca 2025, para ser realizada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. 
A empresa anunciou sete partidas em diversas regiões do país, algumas confirmadas e outras esperando o desfecho das negociações, caso do jogo que pode acontecer no Klebão. A Secretaria Estadual de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) informou à reportagem que ainda não foi procurada e nem sequer aconteceu uma solicitação de reserva das datas entre 1 e 2 de fevereiro, previstas para o jogo. 
Na última vez que atuou no Kleber Andrade, em fevereiro deste ano, o Vasco venceu o Volta Redonda por 2 a 1, em partida válida pelo Campeonato Carioca, jogo que registrou a presença de 21.555 torcedores, o maior público do estádio desde sua reinauguração em dezembro de 2014.
Empresa promete jogo do Vasco no Kleber Andrade em fevereiro

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