Título do Brasileirão consolida temporada histórica do Botafogo

O Botafogo é tricampeão do Campeonato Brasileiro Crédito: Thiago Ribeiro/Agif

A temporada alvinegra ainda não terminou, em breve o time disputa o Mundial de Clubes, mas o ano já está ganho. Dois títulos históricos no mesmo ano já coroa um 2024 de altíssimo nível. A vitória sobre o Tricolor Paulista consolidou a conquista do Brasileirão, mas é preciso destacar que se trata de um título que premia a regularidade. Ou seja, desde abril, o time comandado por Artur Jorge é o dono do melhor futebol do país, e ao longo de 38 rodadas construiu uma trajetória quase perfeita.

Luiz Henrique, Savarino, Igor Jesus, Almada, Marlon Freitas, Gregore... não faltam jogadores de qualidade nesse elenco do Botafogo, mas o papel do técnico Artur Jorge precisa ser ressaltado. Porque ter muitos talentos não resolve um campeonato. O técnico português conseguiu montar um time equilibrado em todos os setores, fazendo o coletivo potencializar as individualidades de seus atletas. Mérito para poucos.

E se em algum momento, o Botafogo flertou com o insucesso, o time soube virar a chave no momento certo. Atropelou o Palmeiras em pleno Allianz Parque, e deu uma resposta aos que ainda acreditavam que o time "não tinha psicológico". Depois disso ainda venceu o Internacional, até então melhor time do returno, fora de casa. Na reta final o Glorioso cresceu e hoje colhe os frutos do bom momento.