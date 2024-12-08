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O Glorioso

Título do Brasileirão consolida temporada histórica do Botafogo

Alvinegro conquista seu tricampeonato da principal competição nacional com vitória sobre o São Paulo e coroa o ano de 2024

Publicado em 08 de Dezembro de 2024 às 18:08

Públicado em 

08 dez 2024 às 18:08
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

O Botafogo é tricampeão do Campeonato Brasileiro
O Botafogo é tricampeão do Campeonato Brasileiro Crédito: Thiago Ribeiro/Agif
2024: um ano histórico para o Botafogo. Uma semana após o Glorioso conquistar a Libertadores, mais uma taça desembarca na galeria alvinegra. Com a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, neste domingo (8), no Nilton Santos, o Botafogo conquista o Campeonato Brasileiro pela terceira vez em sua história. 
A temporada alvinegra ainda não terminou, em breve o time disputa o Mundial de Clubes, mas o ano já está ganho. Dois títulos históricos no mesmo ano já coroa um 2024 de altíssimo nível. A vitória sobre o Tricolor Paulista consolidou a conquista do Brasileirão, mas é preciso destacar que se trata de um título que premia a regularidade. Ou seja, desde abril, o time comandado por Artur Jorge é o dono do melhor futebol do país, e ao longo de 38 rodadas construiu uma trajetória quase perfeita. 
Luiz Henrique, Savarino, Igor Jesus, Almada, Marlon Freitas, Gregore... não faltam jogadores de qualidade nesse elenco do Botafogo, mas o papel do técnico Artur Jorge precisa ser ressaltado. Porque ter muitos talentos não resolve um campeonato. O técnico português conseguiu montar um time equilibrado em todos os setores, fazendo o coletivo potencializar as individualidades de seus atletas. Mérito para poucos. 
E se em algum momento, o Botafogo flertou com o insucesso, o time soube virar a chave no momento certo. Atropelou o Palmeiras em pleno Allianz Parque, e deu uma resposta aos que ainda acreditavam que o time "não tinha psicológico". Depois disso ainda venceu o Internacional, até então melhor time do returno, fora de casa. Na reta final o Glorioso cresceu e hoje colhe os frutos do bom momento. 
Não há o que dizer, o título do Botafogo é incontestável. Que venha o Mundial, a famosa "Missão Impossível" para os times brasileiros nos últimos anos. Após a mudança do regulamento realizada pela Fifa, que colocou mais uma partida para o campeão da Libertadores, a situação fica mais complicada.  Na próxima quarta-feira (11), às 14h,o Alvinegro enfrenta o Pachuca. Se passar, encara o Al Ahly, e aí sim, se vencer, enfrenta o todo poderoso Real Madrid na final. Mas com essa boa fase do Botafogo está permitido sonhar.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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