Caminhos dos times brasileiros no Mundial de Clubes tem boas possibilidades
Rota traçada
Caminhos dos times brasileiros no Mundial de Clubes tem boas possibilidades
Botafogo caiu em grupo muito difícil, Flamengo terá grande duelo contra o Chelsea, mas em chave que a classificação é bem possível, mesma realidade de Palmeiras. Já o Fluminense pode se complicar pelas suas próprias pernas
Vale destacar que a competição começa no dia 15 de junho de 2025, e até lá, muita coisa vai mudar nas equipes que vão participar do torneio, mas ainda assim é possível ter um prognóstico com base nos últimos resultados dos rivais dos brasileiros e no poder financeiro, que é bem diferente entre os clubes, já que nem todos vão conseguir se reforçar a ponto de trazer mudanças significativas no elenco.
Botafogo
Atual campeão da Libertadores, a um passo do título do Brasileirão e já pensando no Mundial 2024 que acontece ainda este mês, o Botafogo pegou um grupo forte no Mundial de Clubes 2025. E apesar do bom momento, vai ter que jogar muita bola para superar o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid no Grupo B da competição. Terá no Seattle Sounders o rival mais frágil, time que na liga americana perdeu para o L.A Galaxy na final da Conferência Oeste.
Terceiro colocado do Campeonato Espanhol, o Atléetico de Madrid tem um time muito competitivo e o experiente Diego Simeone no comando. Será um osso duro de roer. Já o PSG é líder do francês, mas não vive boa fase na Liga dos Campeões. Entretanto, certamente será um time perigoso. O Botafogo tem o caminho mais difícil entre os brasileiros.
Flamengo
No Grupo D do torneio, o Flamengo terá um duelo dificílimo contra o Chelsea, atual vice-líder da Premier League, e que vive um grande momento. Entretanto, Espérance, da Tunísia, e Leon, do México são adversários que hoje estão abaixo do nível do time rubro-negro. Os mexicanos ocupam apenas a 11ª colocação do principal campeonato nacional. Já os africanos têm pouco destaque na liga de seu país e não devem obter grandes resultados na liga continental.
O Rubro-Negro terá o retorno de jogadores importantes antes do início da competição como Cebolinha, Arrascaeta e possivelmente Pedro. O que deixa o time comandado por Filipe Luís ainda mais forte e pronto para esses desafios.
Fluminense
Cabeça de chave do Grupo F, o Fluminense talvez seja a maior incógnita entre os times brasileiros. Pois tem um duelo complicado contra o Borussia Dortmund, mas dois times bem frágeis completando a chave: Ulsan, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul, clubes que se destacam em seus países, mas em ligas de nível baixo e pouco devem ameaçar o Tricolor.
Mas de qual Tricolor estamos falando? Porque hoje o momento do clube é delicado: briga na parte debaixo da tabela do Campeonato Brasileiro e deve perder jogadores importantes no ano que vem. John Arias é um que não deve ficar. A expectativa de orçamento também não é das melhores, o que pode fazer com que o time carioca tenha uma equipe pouca competitiva no Mundial.
Palmeiras
O Verdão é um dos principais times do futebol brasileiro, mas não vive seu melhor momento. Eliminado precocemente na Copa do Brasil e na Libertadores, ainda briga pelo Brasileirão, porém com poucas chacnes de título. No Mundial terá o Porto, que ocupa a segunda colocação do Campeonato Português e joga um futebol à sombra do que um dia já apresentou. Promessa de um jogo bem equilibrado.
Segundo rival do time alviverde, o o Al Ahly é um time que tem tradição em competições africanas e já disputou mundiais. Atual terceiro colocado na liga nacional e sempre muito competitivo, certamente não oferecerá vida fácial ao Verdão. E o Inter Miami, que completa a chave, tem grandes nomes em seu elenco como Messi e Suárez, mas por incrível que pareça é só isso. Como equipe fica bem a desejar. A classificação do Palmeiras é muito possível, só não será tão fácil assim.
Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.