Caminhos dos times brasileiros no Mundial de Clubes tem boas possibilidades

Mundial de Clubes 2025 terá bola rolando no dia 15 de junho de 2025 Crédito: Fifa/Divulgação

Fim da ansiedade. O caminho inicial de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras no Mundial de Clubes 2025 já está definido . O sorteio das chaves foi realizado pela Fifa, nesta quinta-feira(5), em Miami, e trouxe perspectivas diferentes para os times brasileiros. O Glorioso caiu em um grupo muito complicado, enquanto o Rubro-Negro e o Verdão vão encarar chaves em que a classificação é bem possível, assim como a do Fluminense se não fosse o péssimo momento do clube.

Vale destacar que a competição começa no dia 15 de junho de 2025, e até lá, muita coisa vai mudar nas equipes que vão participar do torneio, mas ainda assim é possível ter um prognóstico com base nos últimos resultados dos rivais dos brasileiros e no poder financeiro, que é bem diferente entre os clubes, já que nem todos vão conseguir se reforçar a ponto de trazer mudanças significativas no elenco.

Botafogo

Atual campeão da Libertadores, a um passo do título do Brasileirão e já pensando no Mundial 2024 que acontece ainda este mês, o Botafogo pegou um grupo forte no Mundial de Clubes 2025. E apesar do bom momento, vai ter que jogar muita bola para superar o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid no Grupo B da competição. Terá no Seattle Sounders o rival mais frágil, time que na liga americana perdeu para o L.A Galaxy na final da Conferência Oeste.

Terceiro colocado do Campeonato Espanhol, o Atléetico de Madrid tem um time muito competitivo e o experiente Diego Simeone no comando. Será um osso duro de roer. Já o PSG é líder do francês, mas não vive boa fase na Liga dos Campeões. Entretanto, certamente será um time perigoso. O Botafogo tem o caminho mais difícil entre os brasileiros.

Flamengo

No Grupo D do torneio, o Flamengo terá um duelo dificílimo contra o Chelsea, atual vice-líder da Premier League, e que vive um grande momento. Entretanto, Espérance, da Tunísia, e Leon, do México são adversários que hoje estão abaixo do nível do time rubro-negro. Os mexicanos ocupam apenas a 11ª colocação do principal campeonato nacional. Já os africanos têm pouco destaque na liga de seu país e não devem obter grandes resultados na liga continental.

O Rubro-Negro terá o retorno de jogadores importantes antes do início da competição como Cebolinha, Arrascaeta e possivelmente Pedro. O que deixa o time comandado por Filipe Luís ainda mais forte e pronto para esses desafios.

Fluminense

Cabeça de chave do Grupo F, o Fluminense talvez seja a maior incógnita entre os times brasileiros. Pois tem um duelo complicado contra o Borussia Dortmund, mas dois times bem frágeis completando a chave: Ulsan, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul, clubes que se destacam em seus países, mas em ligas de nível baixo e pouco devem ameaçar o Tricolor.

Mas de qual Tricolor estamos falando? Porque hoje o momento do clube é delicado: briga na parte debaixo da tabela do Campeonato Brasileiro e deve perder jogadores importantes no ano que vem. John Arias é um que não deve ficar. A expectativa de orçamento também não é das melhores, o que pode fazer com que o time carioca tenha uma equipe pouca competitiva no Mundial.

Palmeiras

O Verdão é um dos principais times do futebol brasileiro, mas não vive seu melhor momento. Eliminado precocemente na Copa do Brasil e na Libertadores, ainda briga pelo Brasileirão, porém com poucas chacnes de título. No Mundial terá o Porto, que ocupa a segunda colocação do Campeonato Português e joga um futebol à sombra do que um dia já apresentou. Promessa de um jogo bem equilibrado.