Fluminense tem 42% de chances de ser rebaixado apontam matemáticos

O goleiro Fabio operou um milagre no empate entre Fluminense e Criciúma no Maracanã Crédito: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress

O Brasileirão 2024 chega à sua reta final com algumas disputas em aberto. Dentre elas, a luta contra o rebaixamento, a mais temida pelos torcedores, segue indefinida. Com a abertura da 36ª rodada na terça-feira (26) e o empate por 1 a 1 entre Cruzeiro e Grêmio encerrando a 35ª rodada na noite desta quarta-feira (27), os números da luta contra a degola estão atualizados, e além de Cuiabá e Atlético-GO já matematicamente rebaixados, outras nove equipes ainda correm o risco do descenso.

Na zona de rebaixamento, Bragantino (18º) e Criciúma (17º) são os que correm maior risco de rebaixamento. Conforme o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), os paulistas têm 70,1% de chances de cair, enquanto os catarinenses possuem 66,5% das possibilidades de rebaixamento.

Dos três jogos restantes, as equipes mais ameaçadas fazem dois jogos em casa e um longe de seus domínios. O Bragantino recebe o Cruzeiro no próximo domingo (1), encara o Athletico-PR, em Curitiba, e depois pega o Criciúma em seu estádio. Já o Tigre recebe o Corinthians e o Flamengo, antes de encarar a equipe de Bragança Paulista.

Sem vencer há cinco jogos no Brasileirão e ocupando o 16º lugar na tabela, o Fluminense tem 42% de chances de ser rebaixado. E sua tabela é uma das mais difíceis entre os clubes que buscam escapar da degola. O Tricolor encara o Athletico-PR fora de casa, recebe o Cuiabá e fecha o campeonato contra o Palmeiras no Allianz Parque.

De acordo com as expectativas para os próximos jogos, quatro pontos em nove disputados devem salvar o Fluminense. Principalmente porque Bragantino e Criciúma se enfrentam na última rodada. Mas apenas uma vitória tricolor em três jogos pode não ser suficiente.

Além de Bragantino, Criciúma e Fluminense, outros seis times podem ser rebaixados: Juventude, Grêmio, Vitória-BA, Atlético-MG e Vasco. Confira a probabilidade de rebaixamento na lista abaixo.