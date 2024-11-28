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Fluminense tem 42% de chances de ser rebaixado apontam matemáticos

Sem vencer há cinco jogos no Brasileirão, o Tricolor ocupando o 16ª lugar na tabela e ainda vai enfrentar Athletico-PR e Palmeiras fora de casa. Entretanto, Bragantino e Criciúma possuem a maior probabilidade do descenso. Confira os números atualizados

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 11:31

Públicado em 

28 nov 2024 às 11:31
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

O goleiro Fabio operou um milagre no empate entre Fluminense e Criciúma no Maracanã
O goleiro Fabio operou um milagre no empate entre Fluminense e Criciúma no Maracanã Crédito: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress
O Brasileirão 2024 chega à sua reta final com algumas disputas em aberto. Dentre elas, a luta contra o rebaixamento, a mais temida pelos torcedores, segue indefinida. Com a abertura da 36ª rodada na terça-feira (26) e o empate por 1 a 1 entre Cruzeiro e Grêmio encerrando a 35ª rodada na noite desta quarta-feira (27), os números da luta contra a degola estão atualizados, e além de Cuiabá e Atlético-GO já matematicamente rebaixados, outras nove equipes ainda correm o risco do descenso.
Na zona de rebaixamento, Bragantino (18º) e Criciúma (17º) são os que correm maior risco de rebaixamento. Conforme o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), os paulistas têm 70,1% de chances de cair, enquanto os catarinenses possuem 66,5% das possibilidades de rebaixamento.
Dos três jogos restantes, as equipes mais ameaçadas fazem dois jogos em casa e um longe de seus domínios. O Bragantino recebe o Cruzeiro no próximo domingo (1), encara o Athletico-PR, em Curitiba, e depois pega o Criciúma em seu estádio. Já o Tigre recebe o Corinthians e o Flamengo, antes de encarar a equipe de Bragança Paulista.
Sem vencer há cinco jogos no Brasileirão e ocupando o 16º lugar na tabela, o Fluminense tem 42% de chances de ser rebaixado. E sua tabela é uma das mais difíceis entre os clubes que buscam escapar da degola. O Tricolor encara o Athletico-PR fora de casa, recebe o Cuiabá e fecha o campeonato contra o Palmeiras no Allianz Parque.    
De acordo com as expectativas para os próximos jogos, quatro pontos em nove disputados devem salvar o Fluminense. Principalmente porque Bragantino e Criciúma se enfrentam na última rodada. Mas apenas uma vitória tricolor em três jogos pode não ser suficiente.
Além de Bragantino, Criciúma e Fluminense, outros seis times podem ser rebaixados: Juventude, Grêmio, Vitória-BA, Atlético-MG e Vasco. Confira a probabilidade de rebaixamento na lista abaixo.
  • Chances de Rebaixamento no Brasileirão 

  • Atlético-GO - 100% 
  • Cuiabá- 100% 
  • Bragantino - 70,1%
  • Criciúma - 66,5% 
  • Fluminense - 37,4% 
  • Athletico-PR -9,9% 
  • Juventude - 9% 
  • Grêmio - 5,3% 
  • Vitória - 1,4% 
  • Atlético-MG - 0.29% 
  • Vasco - 0,11% 

  • Fonte: Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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