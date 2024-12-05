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Confira os grupos dos times brasileiros no Mundial de Clubes 2025

Primeira edição do torneio será realizada no próximo ano entre junho e julho nos EUA

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 16:44

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

05 dez 2024 às 16:44
Confira os grupos do sorteio.
Confira os grupos do sorteio. Crédito: Divulgação/FIFA
A Fifa realizou nesta quinta-feira (5), em Miami, nos Estados Unidos, o sorteio que definiu o caminho dos brasileiros Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo no novo e controverso Mundial de Clubes, que vai durar um mês, com início em dia 15 de junho e término em 13 de julho de 2025.
Cabeça de chave do Grupo A, o time paulista vai encarar Porto, de Portugal, Al Ahly, do Egito, e Inter Miami, equipe americana em que joga o astro argentino Lionel Messi e que fará o jogo de abertura da competição contra o Al Ahly.
Como não é cabeça de chave, o Botafogo, atual campeão da Copa Libertadores, terá dois europeus pela frente no Grupo B: Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, além do Seattle Sounders, dos Estados Unidos. No Grupo D, o Flamengo teve sorte no sorteio: seu rival mais forte será o Chelsea. Os outros dois são, ao menos em tese, mais frágeis: Espérance, da Tunísia, e Leon, do México.
Sortudo também foi o Fluminense, que caiu na Chave F e enfrentará Ulsan, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul. O oponente mais forte é o Borussia Dortmund, da Alemanha.
Os 32 participantes foram divididos em quatro potes de oito equipes cada. O sorteio começou com a distribuição dos cabeças de chave nos grupos. Posteriormente, foram sorteados os clubes dos potes 2, 3 e 4. Os oito times do primeiro pote foram alocados na primeira vaga dos respectivos grupos.
Palmeiras, Flamengo, Fluminense eram cabeças de chave, enquanto o Botafogo, que ficou com a última vaga após conquistar a Libertadores, foi para o pote 3. Segundo o regulamento, clubes de uma mesma federação não se enfrentam na fase classificatória, com exceção dos europeus. A regra determina ainda que pelo menos um e no máximo dois times europeus façam parte do mesmo grupo. Assim, quatro dos oito grupos têm pelo menos dois representantes europeus.
Por razões de equilíbrio, na argumentação da Fifa, os sul-americanos do pote 1 têm que necessariamente enfrentar os europeus mais bem ranqueados do pote 2 (Porto, Chelsea, Borussia Dortmund e Inter de Milão). Os demais foram sorteados com times da Europa presentes no pote

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