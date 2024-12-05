Botafogo vence o Internacional e fica mais perto do título do Brasileirão

Savarino marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o Internacional Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Poucos dias após conquistar a Libertadores, o Botafogo alcançou um excelente resultado ao vencer o Internacional por 1 a 0, com gol de Savarino, no Beira-Rio, nesta quarta-feira (4). Com a vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro por 2 a 1, o título ainda não veio, mas ficou ainda mais perto.

O resultado levou o Botafogo a 76 pontos, enquanto o Palmeiras ficou com 73. Na última rodada, diante do São Paulo, basta um empate para o Glorioso levantar mais uma taça.

O Jogo

Quem achou que o Botafogo entraria cansado por causa da festa do título da Libertadores se enganou, o Glorioso começou o jogo com fome. Savarino marcou um golaço logo aos cinco minutos do primeiro tempo, em uma jogada ensaiada de escanteio.

Após o gol, o time comandado por Artur Jorge recuou a marcação e passou a ser pressionado pelo Internacional. Foram muitas bolas alçadas na área botafoguense, mas faltou competência ao Colorado para balançar as redes.