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Mais uma festa

Botafogo vence o Internacional e fica mais perto do título do Brasileirão

Poucos dias após o título da Libertadores, Glorioso conquista vitória importante na disputa do Campeonato Brasileiro

Publicado em 04 de Dezembro de 2024 às 23:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2024 às 23:29
Savarino marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o Internacional
Savarino marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o Internacional Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Poucos dias após conquistar a Libertadores, o Botafogo alcançou um excelente resultado ao vencer o Internacional por 1 a 0, com gol de Savarino, no Beira-Rio, nesta quarta-feira (4). Com a vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro por 2 a 1, o título ainda não veio, mas ficou ainda mais perto. 
O resultado levou o Botafogo a 76 pontos, enquanto o Palmeiras ficou com 73. Na última rodada, diante do São Paulo, basta um empate para o Glorioso levantar mais uma taça.  

O Jogo

Quem achou que o Botafogo entraria cansado por causa da festa do título da Libertadores se enganou, o Glorioso começou o jogo com fome. Savarino marcou um golaço logo aos cinco minutos do primeiro tempo, em uma jogada ensaiada de escanteio.
Após o gol, o time comandado por Artur Jorge recuou a marcação e passou a ser pressionado pelo Internacional. Foram muitas bolas alçadas na área botafoguense, mas faltou competência ao Colorado para balançar as redes. 
No segundo tempo, o panorama mudou muito pouco. Em determinado momento do jogo o Inter tinha 10 finalizações e o Botafogo apenas uma. Porém, todo o esforço colorado foi em vão. E assim como aconteceu diante do Atlético-MG na final da Libertadores, o Glorioso se defendeu muito bem e assegurou mais uma vitória.

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