Botafogo embolsa R$ 194 milhões e garante vaga no Super Mundial de Clubes

O Botafogo se sagrou campeão da Libertadores da América e garantiu uma premiação milionária. Na final, o Fogão recebeu US$ 23 milhões, o equivalente a R$ 138 milhões na cotação atual, enquanto o Galo embolsou US$ 7 milhões (R$ 40,6 milhões) como prêmio de vice colocado. No prêmio acumulado, o Glorioso, que começou na Pré-Libertadores, recebeu um total de US$ 33,34 milhões (R$ 194 milhões).
Premiações do Botafogo na Libertadores
- US$ 1,1 milhão por jogar a fase preliminar
- US$ 3 milhões por jogar a fase de grupos
- US$ 990 mil por vitórias na fase de grupos (US$ 330 mil por vitória)
- US$ 1,25 milhão pela vaga nas oitavas de final
- US$ 1,7 milhão pela vaga nas quartas de final
- US$ 2,3 milhões pela vaga na semifinal
- US$ 23 milhões por ser campeão
Vaga no Super Mundial de Clubes
Ao alcançar a Glória Eterna, o Botafogo também conquistou a vaga para o Super Mundial de Clubes, que será disputado em junho de 2025, nos Estados Unidos. Além do Fogão, Palmeiras, Flamengo e Fluminense também estão no torneio depois de das conquistas dos títulos continentais de 2021, 2022 e 2023 respectivamente. O Brasil é o país com mais representantes na competição, com quatro clubes no total.