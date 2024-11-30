Botafogo embolsa R$ 194 milhões e garante vaga no Super Mundial de Clubes

Ao alcançar a Glória Eterna, o Botafogo também conquistou a vaga para o Super Mundial de Clubes, que será disputado em junho de 2025, nos Estados Unidos. Além do Fogão, Palmeiras, Flamengo e Fluminense também estão no torneio depois de das conquistas dos títulos continentais de 2021, 2022 e 2023 respectivamente. O Brasil é o país com mais representantes na competição, com quatro clubes no total.