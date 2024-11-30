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Vale título!

Torcedores de Botafogo e Atlético-MG lotam bares do ES na final da Libertadores

Times decidem o título da competição sul-americana neste sábado (30), em Buenos Aires, na Argentina

Publicado em 30 de Novembro de 2024 às 17:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2024 às 17:53
Torcedores de Botafogo e Atlético-MG lotam os bares da Grande Vitória, neste sábado (30), na expectativa de comemorar o título da Copa Libertadores da América. A decisão ocorre no Estádio Monumental de Núnez, em Buenos Aires, na Argentina, mas também é vivida no Espírito Santo, com a vibração de alvinegros e atleticanos em frente à TV. Confira a galeria de fotos.

Torcedores de Botafogo e Atlético-MG lotam bares no ES

Torcedores do Botafogo se reuniram na quadra da escola de samba MUG, na Glória, em Vila Velha, para empurrar o time em busca do título inédito. Já um grande número de atleticanos se concentra em bares da Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória.
O Botafogo luta pela conquista de um título inédito em sua história, enquanto o Atlético tenta ganhar a Libertadores  pela segunda vez – foi campeão em 2013.

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