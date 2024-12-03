Veja onde assistir aos jogos da 37° rodada do Brasileirão

A 37° rodada do campeonato brasileiro começou nesta terça-feira com Corinthians e Bahia.
Faltando só duas para finalizar o ano, Botafogo pode ser campeão dependendo dos resultados.
Os cenários para o Botafogo ser campeão com uma rodada de antecedência: Vencer o Internacional no Beira-Rio e se o Palmeiras também não vencer o Cruzeiro no Mineirão.
Enquanto isso a luta na outra parte da tabela, o Fluminense pode se salvar do rebaixamento nesta quinta-feira se vencer do Cuiabá no Maracanã.
Onde assistir:
- Vasco X Atlético MG
- 19h
- Premiere
- São Januário
- Vitória X Grêmio
- 20h
- Premiere
- Barradão
- São Paulo x Juventude
- 20h
- Premiere
- Morumbis
- Criciúma X Flamengo
- 20h
- Premiere
- Heriberto Hulse
- Cruzeiro X Palmeiras
- 21h30
- SporTV/Globo/Premiere
- Mineirão
- Internacional X Botafogo
- 21h30
- Globo/Premiere
- Beira-Rio
- Atlético GO X Fortaleza
- 21h30
- Premiere
- Antônio Acioly
- Fluminense x Cuiabá
- 20h
- SporTV/Premiere
- Maracanã