Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Veja onde assistir aos jogos da 37° rodada do Brasileirão
Veja onde assistir aos jogos da 37° rodada do Brasileirão

Rodada 37 começa no dia 3 de dezembro e vai até o dia 5 de dezembro, e rodada 38 terá todos os jogos no dia 8 de dezembro; veja horários e locais

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 17:21

Caio Vasconcelos

03 dez 2024 às 17:21
Botafogo comemora a conquista da Copa Libertadores Crédito: IGNACIO AMICONI/AP
A 37° rodada do campeonato brasileiro começou nesta terça-feira com Corinthians e Bahia.
Faltando só duas para finalizar o ano, Botafogo pode ser campeão dependendo dos resultados.
Os cenários para o Botafogo ser campeão com uma rodada de antecedência: Vencer o Internacional no Beira-Rio e se o Palmeiras também não vencer o Cruzeiro no Mineirão.
Enquanto isso a luta na outra parte da tabela, o Fluminense pode se salvar do rebaixamento nesta quinta-feira se vencer do Cuiabá no Maracanã.

Onde assistir:

  • Vasco X Atlético MG
  • 19h
  • Premiere
  • São Januário


  • Vitória X Grêmio
  • 20h
  • Premiere
  • Barradão

  • São Paulo x Juventude
  • 20h
  • Premiere
  • Morumbis

  • Criciúma X Flamengo
  • 20h
  • Premiere
  • Heriberto Hulse

  • Cruzeiro X Palmeiras
  • 21h30
  • SporTV/Globo/Premiere
  • Mineirão

  • Internacional X Botafogo
  • 21h30
  • Globo/Premiere
  • Beira-Rio

  • Atlético GO X Fortaleza
  • 21h30
  • Premiere
  • Antônio Acioly

  • Fluminense x Cuiabá
  • 20h
  • SporTV/Premiere
  • Maracanã

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama flamengo Futebol corinthians palmeiras botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados