Capixabas comemoram o título do Botafogo em Buenos Aires: "Indescritível"

"É uma sensação indescritível, é emocionante até o final, tudo para o Botafogo é difícil, mas agora a gente virou a chave e agora a nossa chave é de campeão. Hoje, a gente está vivendo um momento único na nossa vida, que a gente esperou a vida inteira. Muitos aqui mal eram nascidos, quase não eram nascidos quando o Botafogo ganhou o último título. E hoje a gente está aqui comemorando, vivendo esse momento que a gente esperou por tanto tempo", relembra Adriano.