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É campeão

Capixabas comemoram o título do Botafogo em Buenos Aires: "Indescritível"

Adriano Ediel e Bruno de Carvalho tiveram a oportunidade de ver o time campeão diretamente do Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina

Publicado em 30 de Novembro de 2024 às 20:44

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

30 nov 2024 às 20:44
Adriano Ediel e Bruno de Carvalho são alguns dos tantos capixabas que se aventuraram rumo à Buenos Aires, na Argentina, para acompanhar o time do coração disputar a final da Libertadores da América. Os botafoguenses viram de perto o Glorioso levantar a taça diante do Atlético Mineiro neste sábado (30), diretamente do Monumental de Núñez, palco da grande decisão.
"É uma sensação indescritível, é emocionante até o final, tudo para o Botafogo é difícil, mas agora a gente virou a chave e agora a nossa chave é de campeão. Hoje, a gente está vivendo um momento único na nossa vida, que a gente esperou a vida inteira. Muitos aqui mal eram nascidos, quase não eram nascidos quando o Botafogo ganhou o último título. E hoje a gente está aqui comemorando, vivendo esse momento que a gente esperou por tanto tempo", relembra Adriano.
Se a festa já ganhou o Brasil, imagina em Buenos Aires onde os torcedores acompanharam tudo de perto. Adriano garante que agora só a festa interessa. "E agora é só alegria, curtir Buenos Aires, aproveitar o título, porque nós somos merecedores, nós merecemos esse título", disse.
O grito de "é campeão" saiu da garganta depois de quase 30 anos sem um título de expressão, em um jogo com contornos de dramaticidade e que premiou o melhor futebol praticado no país atualmente. O Glorioso finalmente alcançou à Glória Eterna.

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