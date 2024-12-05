  • Futebol
  • Fluminense x Cuiabá: onde assistir ao jogo do Brasileirão
Decisivo

Fluminense x Cuiabá: onde assistir ao jogo do Brasileirão

Confira onde assistir, horário e escalações de Fluminense e Cuiabá; jogo é válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 11:30

Caio Vasconcelos

Fluminense e Criciúma empataram em 0 a 0 pelo Brasileirão. Resultado ruim para os dois clubes
Fluminense e Criciúma empataram em 0 a 0 pelo Brasileirão. Resultado ruim para os dois clubes Crédito: Marcelo Gonçalves / Fluminense
Nesta quinta-feira, 5 de dezembro, Fluminense e Cuiabá se enfrentam em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo melancólico para o Cuiabá, já rebaixado para a Série B, mas fundamental para o Tricolor, ainda lutando para permanecer na Série A em 2025.
O Fluminense, que está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos, não sabe o que é vencer há seis jogos. O Tricolor vem de um empate com o Athletico por 1 a 1, na Ligga Arena, e ainda vê de perto o risco de rebaixamento.
O clima é de fim de festa para o Cuiabá. O Dourado já está matematicamente rebaixado à Série B de 2025 e é o lanterna do Brasileirão, com 30 pontos.

Prováveis escalações:

  • Fluminense- Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Arias; Keno, Serna, Kauã Elias.

  • Cuiabá- Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro e Fernando Sobral; Eliel (Derik Lacerda), Clayson e Pitta.

Transmissão:

  • Fluminense x Cuiabá

  • Maracanã
  • 20h 
  • SporTV/Premiere

