Fluminense x Cuiabá: onde assistir ao jogo do Brasileirão

Nesta quinta-feira, 5 de dezembro, Fluminense e Cuiabá se enfrentam em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo melancólico para o Cuiabá, já rebaixado para a Série B, mas fundamental para o Tricolor, ainda lutando para permanecer na Série A em 2025.
O Fluminense, que está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos, não sabe o que é vencer há seis jogos. O Tricolor vem de um empate com o Athletico por 1 a 1, na Ligga Arena, e ainda vê de perto o risco de rebaixamento.
O clima é de fim de festa para o Cuiabá. O Dourado já está matematicamente rebaixado à Série B de 2025 e é o lanterna do Brasileirão, com 30 pontos.
Prováveis escalações:
- Fluminense- Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Arias; Keno, Serna, Kauã Elias.
- Cuiabá- Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro e Fernando Sobral; Eliel (Derik Lacerda), Clayson e Pitta.
Transmissão:
- Maracanã
- 20h
- SporTV/Premiere