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Festa Alvinegra

Botafogo vence o São Paulo e conquista o tricampeonato do Brasileirão

Savarino, sempre ele, e Gregore marcaram os gols do Glorioso sobre o Tricolor e garantiram mais um troféu para a galeria do time alvinegro

Publicado em 08 de Dezembro de 2024 às 18:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2024 às 18:03
Savarino marcou gols nos últimos três jogos do Botafogo no Brasileirão
Savarino marcou gols nos últimos três jogos do Botafogo no Brasileirão Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo é o grande campeão do Brasileirão 2024. Com a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, neste domingo (8), no Nilton Santos, o Glorioso conquistou o campeonato pela terceira vez em sua história. Savarino e Gregore marcaram os gols do time alvinegro e William Gomes balançou as redes para o Tricolor no jogo válido pela 38ª e última rodada da competição.
Com o resultado, Botafogo chegou aos 79 pontos. Vice-campeão, o Palmeiras, que chegou até a última rodada brigando pelo título, foi derrotado em casa pelo Fluminense e deu adeus à competição com 73 pontos. 

O Jogo

No início do jogo, o São Paulo até ensaiou uma posse de bola na partida decisiva do Brasileirão, mas pouco a pouco o Botafogo tomou as rédeas do jogo, e sem sustos obteve o controle do jogo. E o gol foi uma questão de tempo. Aos 36 minutos, Igor Jesus colocou Savarino na cara do gol, e o venezuelano finalizou por cima do goleiro, com categoria, para abrir o placar para o Glorioso. Na sequência, quase o Alvinegro ampliou o placar com Alex Telles, mas o lateral parou em boa defesa do goleiro Jandrei. 
No segundo tempo, o Botafogo foi traído pela sua superioridade na partida. Quando o jogo já parecia definido e o São Paulo desinteressado, veio o empate. Aos 17 minutos, Marlon Freitas se descuidou dentro de sua área e viu William Gomes roubar a bola, sair de frente para John e fuzilar para as redes: 1 a 1. 
Com o regulamento debaixo do braço e ciente que o Palmeiras não vencia o Fluminense, em São Paulo, o Botafogo tirou a velocidade do jogo e passou a controlar a bola sem pressionar, mas também sem ser ameaçado. Ainda assim, sobrou tempo para o volante Gregore marcar o segundo gol do time carioca aos 46 minutos. Vitória e título do Brasileirão 2024 assegurado.

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