Botafogo vence o São Paulo e conquista o tricampeonato do Brasileirão

Savarino marcou gols nos últimos três jogos do Botafogo no Brasileirão Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo é o grande campeão do Brasileirão 2024. Com a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, neste domingo (8), no Nilton Santos, o Glorioso conquistou o campeonato pela terceira vez em sua história. Savarino e Gregore marcaram os gols do time alvinegro e William Gomes balançou as redes para o Tricolor no jogo válido pela 38ª e última rodada da competição.

Com o resultado, Botafogo chegou aos 79 pontos. Vice-campeão, o Palmeiras, que chegou até a última rodada brigando pelo título, foi derrotado em casa pelo Fluminense e deu adeus à competição com 73 pontos.

O Jogo

No início do jogo, o São Paulo até ensaiou uma posse de bola na partida decisiva do Brasileirão, mas pouco a pouco o Botafogo tomou as rédeas do jogo, e sem sustos obteve o controle do jogo. E o gol foi uma questão de tempo. Aos 36 minutos, Igor Jesus colocou Savarino na cara do gol, e o venezuelano finalizou por cima do goleiro, com categoria, para abrir o placar para o Glorioso. Na sequência, quase o Alvinegro ampliou o placar com Alex Telles, mas o lateral parou em boa defesa do goleiro Jandrei.

No segundo tempo, o Botafogo foi traído pela sua superioridade na partida. Quando o jogo já parecia definido e o São Paulo desinteressado, veio o empate. Aos 17 minutos, Marlon Freitas se descuidou dentro de sua área e viu William Gomes roubar a bola, sair de frente para John e fuzilar para as redes: 1 a 1.