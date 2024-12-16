Neymar comenta futuro e projeta retorno à seleção brasileira

Neymar comemorando gol com a camisa da Seleção Brasileira Crédito: Vitor Silva/CBF

Em entrevista, Neymar falou sobre o seu futuro no clube e quais as suas expectativas para a próxima temporada. "Em primeiro lugar, quero ter uma boa temporada com o Al-Hilal. Estou voltando de uma lesão muito grave. Ainda tenho um pouco de tempo para voltar ao meu nível e mostrar por que estou aqui. Minha prioridade está lá: me recuperar bem, me desenvolver fisicamente e simplesmente jogar novamente. Gostaria de jogar no Mundial de Clubes de 2025 com o Al-Hilal, porque é muito importante para o clube", declarou o atleta.

O jogador também colocou a Copa do Mundo de 2026 como uma de suas prioridades para os próximos passos na carreira. "Obviamente, a Copa do Mundo é o objetivo de todos os jogadores. Já joguei três Copas, obviamente quero fazer a quarta. Tenho que estar focado nisso, me preparar bem aqui e ter esse objetivo de médio prazo depois de voltar à forma aqui, no meu clube", disse.

Por isso, o craque garantiu que está projetando em breve seu retorno à seleção brasileira. "Eu voltarei. Estou me preparando para isso e estou até animado. Eu deveria ter sido convocado [em novembro], mas após conversa com o treinador, ele decidiu não me chamar. Da próxima vez, provavelmente estarei com meus companheiros de equipe, estou me preparando de qualquer maneira. Não há nada melhor do que representar seu país. Esperamos que a equipe melhore, está evoluindo. Não devemos esquecer que a equipe é jovem, temos potencial e teremos que explorá-lo o mais rápido possível para que possamos nos tornar uma grande equipe."

Neymar se recupera de nova lesão muscular. Ele se machucou no segundo jogo após o retorno aos gramados e está fazendo tratamento na coxa direita desde o início de novembro. O atacante de 32 anos havia ficado mais de um ano sem jogar. Com futuro indefinido, o craque disse que foca no restante da temporada com o Al-Hilal. O brasileiro tem contrato com o clube saudita até junho de 2025, mas pode sair antes, em janeiro, e já acenou positivamente para o Santos. Lesionado, ele ficou fora da lista de inscritos do time nno Sauditão e só poderá ser incluído novamente no ano que vem.