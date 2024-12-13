  • Com apoio da CBF, Brasília é candidata a sede da final da Libertadores 2025
Capital federal

Com apoio da CBF, Brasília é candidata a sede da final da Libertadores 2025

Com a modernização do Mané Garrincha, capital federal se coloca como uma forte candidata a receber a decisão

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 16:46

Agência FolhaPress

A CBF oficializou nesta sexta-feira (13) a candidatura do Mané Garrincha, localizado em Brasília (DF), como sede da final da Copa Libertadores de 2025.
Estádio Mané Garrincha: modernização e uso crescente Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
A CBF formalizou a candidatura à Conmebol, que deve anunciar o vencedor no início de 2025. De acordo com a entidade brasileira, a candidatura conta com o apoio formal do governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB).
"Brasília é uma das melhores cidades para receber a principal competição entre clubes da América do Sul. A capital brasileira une uma série de fatores importantes, como segurança, rede hoteleira, malha aérea e a grandeza do Mané Garrincha, para realizarmos a melhor final de Libertadores já organizada", disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.
Seria a terceira final de Libertadores no Brasil nos últimos cinco anos. A edição de 2020 -que teve final em janeiro de 2021 por conta da pandemia- aconteceu no Maracanã (RJ). Na ocasião, o Palmeiras venceu o Santos na prorrogação e faturou o título. Já em 2023, o Fluminense levantou a taça no mesmo estádio após triunfo sobre o Boca Jrs.
O Mané Garrincha tem capacidade para 70 mil pessoas e recebeu diversas competições internacionais. O estádio abrigou partidas da Copa das Confederações de 2013, Copa do Mundo de 2014, Jogos Olímpicos Rio 2016, Copa do Mundo Sub-17 e Copa América de 2021.
O gramado do estádio foi renovado para receber a seleção brasileira em outubro, pelas Eliminatórias. Na ocasião, o Brasil venceu o Peru por 4 a 0 diante de mais de 60 mil pessoas.

Veja Também

Botafogo leva 3 do Pachuca e se despede da Copa Intercontinental na estreia

Fifa oficializa sedes das Copas do Mundo de 2030 e de 2034

CEO do Google, capixaba Fábio Coelho vai assumir cargo na diretoria do Flamengo

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

