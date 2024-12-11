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Nova Direção

CEO do Google, capixaba Fábio Coelho vai assumir cargo na diretoria do Flamengo

Executivo vai fazer parte da gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, eleito presidente do Flamengo para o triênio de 2025 a 2027

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 12:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2024 às 12:29
Fábio Coelho, Ceo do Google
Fábio Coelho, Ceo do Google, vai assumir cargo no Flamengo Crédito: Google/Divulgação
Com a eleição de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, para o comando do Flamengo no triênio de 2025 a 2027, a gestão do time de maior torcida do país vai passar a ter um toque capixaba. Isso porque Fábio Coelho, CEO do Google Brasil e vice-presidente do Google Inc, vai assumir cargo na diretoria do clube rubro-negro.  
Fábio Coelho de ser o novo vice-presidente de Tecnologia do Flamengo e será um membro importante da nova gestão para aumentar o faturamento do clube em um cenário com boas projeções de receita e lucro, mas com o caixa mais apertado se comparado com os anos anteriores.
Natural de Vitória, Fábio tem 60 anos e acumula vasta experiência na área administrativa. Formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também fez um MBA em Marketing e Planejamento Estratégico. O executivo acumula ainda em seu currículo um mestrado em Administração pela Universidade de Harvard. 
Em sua carreira, o executivo capixaba tem passagens por grandes empresas como Pepsico, P&G, AT&T, CityBank e outros. Sua chegada ao Flamengo está cercada de expectativas, principalmente com relação a parcerias do clube com produtos Google.
CEO do Google, capixaba Fábio Coelho vai assumir cargo na diretoria do Flamengo

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