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Pombinho vem aí

Atacante capixaba Richarlison anuncia que será pai pela primeira vez

O jogador nascido em Nova Venécia e a namorada, Amanda Araújo, anunciaram a gravidez pelas redes sociais nesta terça (10)

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 20:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2024 às 20:27
Richarlison e a influenciadora Amanda Araújo anunciaram 1º filho
Richarlison e a influenciadora Amanda Araújo anunciaram 1º filho Crédito: Instagram/Reprodução
Em breve a cegonha, "prima" do pombo Richarlison, como o atacante capixaba do Tottenham e da Seleção Brasileira é conhecido, visitará o lar da família do atleta. Isso porque o jogador de 27 anos e a namorada, Amanda Araújo, de 21, anunciaram que estão esperando o primeiro filho do casal. A novidade foi compartilhada pelos "pombinhos" nesta terça-feira (10), por meio de uma postagem nas redes sociais. “Agora somos três", escreveram na publicação.
O casal está junto desde 2023 e, há poucos meses, Richarlison e a influenciadora digital passaram a morar juntos em Londres, devido à carreira do jogador no futebol europeu.
A notícia foi comemorada por famosos como Neymar, amigo próximo do capixaba, do influenciador "Luva de Pedreiro", Fred Bruno (novo apresentador do Globo Esporte São Paulo, o músico MC Maneirinho, entre outras celebridades. Ainda nos comentários, fãs do atacante brincaram com a situação: "Pombo Júnior".

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