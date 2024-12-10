Atacante capixaba Richarlison anuncia que será pai pela primeira vez

Em breve a cegonha, "prima" do pombo Richarlison, como o atacante capixaba do Tottenham e da Seleção Brasileira é conhecido, visitará o lar da família do atleta. Isso porque o jogador de 27 anos e a namorada, Amanda Araújo, de 21, anunciaram que estão esperando o primeiro filho do casal. A novidade foi compartilhada pelos "pombinhos" nesta terça-feira (10), por meio de uma postagem nas redes sociais. “Agora somos três", escreveram na publicação.
O casal está junto desde 2023 e, há poucos meses, Richarlison e a influenciadora digital passaram a morar juntos em Londres, devido à carreira do jogador no futebol europeu.
A notícia foi comemorada por famosos como Neymar, amigo próximo do capixaba, do influenciador "Luva de Pedreiro", Fred Bruno (novo apresentador do Globo Esporte São Paulo, o músico MC Maneirinho, entre outras celebridades. Ainda nos comentários, fãs do atacante brincaram com a situação: "Pombo Júnior".