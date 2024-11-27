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Leonel Ximenes

O que Richarlison disse ao saber que estrela em sua homenagem quebrou

Nas redes sociais de A Gazeta, jogador fez um breve comentário sobre o incidente ocorrido na Calçada da Fama revelado pela coluna

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 14:51

Públicado em 

27 nov 2024 às 14:51
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fotojornalismo - Copa do Mundo 2022
Richarlison disputou a Copa 2022 pela seleção brasileira Crédito: Vitor Jubini
Da Inglaterra, onde mora e joga, Richarlison fez um breve comentário à notícia, publicada pela coluna nesta terça-feira (26), de que a estrela que o homenageia na Calçada da Fama, em Vitória, estava quebrada: “Isso não quebrou sozinho. Que Deus abençoe aí”, escreveu o atacante, comentando postagem de A Gazeta, no Instagram, sobre a matéria.
Procurada pela coluna, a assessoria do jogador do Tottenham disse que Richarlison não vai se pronunciar sobre o assunto, no entanto admitiu que o atleta capixaba ficou chateado com a quebra da estrela que homenageia ele e outros 23 atletas capixabas que se destacaram na história do esporte.
A postagem de Richarlison no Instagram de A Gazeta
A postagem de Richarlison no Instagram de A Gazeta Crédito: Instagram
A assessoria do atacante que atua no futebol inglês afirmou também que, em contato com a Secretaria Estadual de Esportes (Sesport), o incidente foi esclarecido e que está “tudo certo”.

COMO A ESTRELA QUEBROU

A pedido da coluna, a Sesport, em nota, deu mais detalhes sobre a quebra da estrela que está na Calçada da Fama do órgão, em Bento Ferreira.
A estrela de Richarlison está quebrada em várias pontos na Calçada da Fama da Sesport, em Bento Ferreira
A estrela de Richarlison está quebrada em várias pontos na Calçada da Fama da Sesport, em Bento Ferreira Crédito: Divulgação
“A Secretaria de Esportes e Lazer informa que a quebra de uma das estrelas da Calçada da Fama ocorreu durante a realização de um evento de handebol nos ginásios do Centro de Treinamento. A substituição foi imediatamente providenciada e a previsão é que, em até 30 dias, a nova peça esteja pronta e devidamente instalada.”
A Sesport, entretanto, não quis comentar a reação do jogador capixaba nas redes sociais à notícia do incidente com a estrela que o homenageia.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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