O que Richarlison disse ao saber que estrela em sua homenagem quebrou

Richarlison disputou a Copa 2022 pela seleção brasileira Crédito: Vitor Jubini

Da Inglaterra, onde mora e joga, Richarlison fez um breve comentário à notícia, publicada pela coluna nesta terça-feira (26) , de que a estrela que o homenageia na Calçada da Fama, em Vitória, estava quebrada: “Isso não quebrou sozinho. Que Deus abençoe aí”, escreveu o atacante, comentando postagem de A Gazeta, no Instagram, sobre a matéria.

Procurada pela coluna, a assessoria do jogador do Tottenham disse que Richarlison não vai se pronunciar sobre o assunto, no entanto admitiu que o atleta capixaba ficou chateado com a quebra da estrela que homenageia ele e outros 23 atletas capixabas que se destacaram na história do esporte.

A postagem de Richarlison no Instagram de A Gazeta Crédito: Instagram

A assessoria do atacante que atua no futebol inglês afirmou também que, em contato com a Secretaria Estadual de Esportes (Sesport), o incidente foi esclarecido e que está “tudo certo”.

COMO A ESTRELA QUEBROU

A pedido da coluna, a Sesport, em nota, deu mais detalhes sobre a quebra da estrela que está na Calçada da Fama do órgão, em Bento Ferreira.

A estrela de Richarlison está quebrada em várias pontos na Calçada da Fama da Sesport, em Bento Ferreira Crédito: Divulgação

“A Secretaria de Esportes e Lazer informa que a quebra de uma das estrelas da Calçada da Fama ocorreu durante a realização de um evento de handebol nos ginásios do Centro de Treinamento. A substituição foi imediatamente providenciada e a previsão é que, em até 30 dias, a nova peça esteja pronta e devidamente instalada.”