PMV quer arrecadar R$ 5 milhões em leilão de terrenos (2 em área nobre)

Terreno da PMV que funciona como estacionamento na Enseada do Suá Crédito: PMV Divulgação

A Prefeitura de Vitória vai leiloar três terrenos desocupados na cidade, sendo dois em áreas consideradas nobres da Capital. Com o leilão, que deverá ser realizado em até 30 dias após autorização do Legislativo municipal, a prefeitura espera arrecadar pelo menos R$ 5 milhões no total.

O maior terreno, de 1.115 metros quadrados, está sendo utilizado como estacionamento, na Enseada do Suá, próximo ao Shopping Vitória ; o segundo maior, de 619 metros quadrados, também está localizado em uma área supervalorizada, no bairro Mata da Praia. O menor deles, de 240 metros quadrados, fica no bairro Horto. O valor definitivo de cada um desses imóveis só será definido após a apreciação do projeto pelos vereadores.

Lote da Prefeitura de Vitória, na Mata da Praia, que está no leilão Crédito: PMV divulgação

“Importante frisar que os valores valores arrecadados com os leilões são utilizados em novos investimentos, como construção de escolas, unidades de saúde e unidades habitacionais”, destaca Régis Mattos, secretário municipal de Gestão e Planejamento.

O projeto de lei pedindo a desafetação dos imóveis municipais será enviado nesta terça-feira (26) à Câmara de Vitória, a quem cabe a autorização da alienação desse patrimônio.

Terreno baldio da PMV no bairro Horto Crédito: PMV Divulgação

“Além do leilão de imóveis, temos previsto um leilão de veículos para dezembro. Também realizamos, anualmente, cerca de cinco leilões de bens inservíveis, como mesas, cadeiras e computadores”, informa o secretário de Gestão e Planejamento da PMV.