PMV quer arrecadar R$ 5 milhões em leilão de terrenos (2 em área nobre)

A Prefeitura de Vitória vai leiloar três terrenos desocupados na cidade, sendo dois em áreas consideradas nobres da Capital. Com o leilão, que deverá ser realizado em até 30 dias após autorização do Legislativo municipal, a prefeitura espera arrecadar pelo menos R$ 5 milhões no total.
O maior terreno, de 1.115 metros quadrados, está sendo utilizado como estacionamento, na Enseada do Suá, próximo ao Shopping Vitória
; o segundo maior, de 619 metros quadrados, também está localizado em uma área supervalorizada, no bairro Mata da Praia. O menor deles, de 240 metros quadrados, fica no bairro Horto. O valor definitivo de cada um desses imóveis só será definido após a apreciação do projeto pelos vereadores.
“Importante frisar que os valores valores arrecadados com os leilões são utilizados em novos investimentos, como construção de escolas, unidades de saúde e unidades habitacionais”, destaca Régis Mattos, secretário municipal de Gestão e Planejamento.
O projeto de lei pedindo a desafetação dos imóveis municipais será enviado nesta terça-feira (26) à Câmara de Vitória, a quem cabe a autorização da alienação desse patrimônio.
“Além do leilão de imóveis, temos previsto um leilão de veículos para dezembro. Também realizamos, anualmente, cerca de cinco leilões de bens inservíveis, como mesas, cadeiras e computadores”, informa o secretário de Gestão e Planejamento da PMV.
Na mensagem que será enviada à Câmara, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) destacou a importância do leilão para a administração municipal: “Cabe destacar que a gestão imobiliária visa buscar eficiência e otimizar o desempenho global dos ativos municipais. Isso inclui imóveis que não estão sendo utilizados de forma eficiente ou que não mais se alinham aos objetivos da administração municipal”.