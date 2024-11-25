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Leonel Ximenes

PMV quer arrecadar R$ 5 milhões em leilão de terrenos (2 em área nobre)

Um dos imóveis está funcionando como estacionamento próximo ao maior shopping da Capital

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 11:59

Públicado em 

25 nov 2024 às 11:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Terreno da PMV que funciona como estacionamento na Enseada do Suá
Terreno da PMV que funciona como estacionamento na Enseada do Suá Crédito: PMV Divulgação
A Prefeitura de Vitória vai leiloar três terrenos desocupados na cidade, sendo dois em áreas consideradas nobres da Capital. Com o leilão, que deverá ser realizado em até 30 dias após autorização do Legislativo municipal, a prefeitura espera arrecadar pelo menos R$ 5 milhões no total.
O maior terreno, de 1.115 metros quadrados, está sendo utilizado como estacionamento, na Enseada do Suá, próximo ao Shopping Vitória; o segundo maior, de 619 metros quadrados, também está localizado em uma área supervalorizada, no bairro Mata da Praia. O menor deles, de 240 metros quadrados, fica no bairro Horto. O valor definitivo de cada um desses imóveis só será definido após a apreciação do projeto pelos vereadores.
Lote da Prefeitura de Vitória, na Mata da Praia, que está no leilão
Lote da Prefeitura de Vitória, na Mata da Praia, que está no leilão Crédito: PMV divulgação
“Importante frisar que os valores valores arrecadados com os leilões são utilizados em novos investimentos, como construção de escolas, unidades de saúde e unidades habitacionais”, destaca Régis Mattos, secretário municipal de Gestão e Planejamento.
O projeto de lei pedindo a desafetação dos imóveis municipais será enviado nesta terça-feira (26) à Câmara de Vitória, a quem cabe a autorização da alienação desse patrimônio.
Terreno baldio da PMV no bairro Horto
Terreno baldio da PMV no bairro Horto Crédito: PMV Divulgação
“Além do leilão de imóveis, temos previsto um leilão de veículos para dezembro. Também realizamos, anualmente, cerca de cinco leilões de bens inservíveis, como mesas, cadeiras e computadores”, informa o secretário de Gestão e Planejamento da PMV.
Na mensagem que será enviada à Câmara, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) destacou a importância do leilão para a administração municipal: “Cabe destacar que a gestão imobiliária visa buscar eficiência e otimizar o desempenho global dos ativos municipais. Isso inclui imóveis que não estão sendo utilizados de forma eficiente ou que não mais se alinham aos objetivos da administração municipal”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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