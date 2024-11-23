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Leonel Ximenes

Cooperativas se unem e criam gigante em setor agrícola do ES

Fusão vai incrementar o mercado nacional e internacional do produto

Publicado em 23 de Novembro de 2024 às 08:16

Públicado em 

23 nov 2024 às 08:16
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pimenta-do-reino: cooperativas se unem para o crescimento do mercado
Pimenta-do-reino: cooperativas se unem para o crescimento do mercado Crédito: Ufes
Maior cooperativa de café conilon do Brasil, a Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel da Palha (Cooabriel) não para de crescer e agora se une à Cooperativa dos Produtores Agropecuários da Bacia do Cricaré (Coopbac) para atuar também na cadeia produtiva da pipericultura, a cultura da pimenta-do-reino.
Segundo fontes do setor, a parceria irá consolidar estratégias das duas cooperativas, visando ao fortalecimento dos produtores de pimenta-do-reino no Estado. A Cooabriel, com a incorporação, vai assumir a unidade da Coopbac no Km 41 (Nestor Gomes, São Mateus), toda a estrutura de beneficiamento da pimenta-do-reino, funcionários e a carteira de clientes da cooperativa mateense. A Coopbac tem cerca de 350 cooperados, que se unirão aos cerca de 8 mil cooperados da Cooabriel.
Essa mesma fonte diz que a Coopbac tem uma cultura exportadora de pimenta, cresceu muito no mercado, mas esse crescimento exige uma necessidade de capital para a continuidade da sua expansão.

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Para alavancar esse crescimento, a Cooabriel, por ser uma cooperativa muito robusta financeiramente, entrou no negócio que movimenta o mercado de pimenta-do-reino no Espírito Santo. A perspectiva, com a fusão, é de incremento também do mercado internacional do produto, principalmente na Europa e nos Estados Unidos.
Os números da fusão das duas cooperativas ainda serão contabilizados com a contratação de uma “due intelligence”, processo de análise e investigação prévia de informações sobre uma empresa, incluindo dados contábeis, tributários e fiscais, que serão incorporados à contabilidade da Cooabriel.

BENEFÍCIOS DA FUSÃO

“Haverá ganho na eficiência administrativa, financeira e de gestão de pessoas, participação em agendas conjuntas, ampliação do atendimento ao cooperado e ampliação de portfólio oferecido e melhoria no atendimento técnico em campo, entre outros benefícios que serão gerados pela fusão das cooperativas”, destaca Tomás Silveira, presidente da Coopbac.
“O sistema OCB-ES tem incentivado essa sinergia, esses movimentos de fusão/união de cooperativas, visando otimização das receitas, redução das despesas e maior alavancagem. Esses movimentos são positivos para os cooperados”, comemora Carlos André Oliveira, o Carlão, diretor executivo do sistema OCB-ES.
“Para o cooperativismo crescer e se consolidar no Espírito Santo, esse caminho é o correto”, acrescenta Carlão, que participa do Pedra Azul Summit 2024, encontro de líderes promovido pela Rede Gazeta.

ES É LÍDER DE PRODUÇÃO

O Espírito Santo lidera a safra nacional de pimenta-do-reino, sendo responsável por 60% da produção brasileira. Segundo a Emater, em 2023, o Estado fechou o ano com produção estimada em 78.178 toneladas, um crescimento de 2,14% em relação ao ano anterior.
Mais da metade da pimenta-do-reino brasileira é de origem capixaba. O Estado ainda tem uma vantagem considerável de 34,4 mil toneladas, à frente do Estado do Pará, que é o segundo maior produtor. A produtividade capixaba chega a 3,9 toneladas por hectare, superior à média nacional, que é de 3,1 toneladas por hectare.
A pimenta-do-reino é um produto tradicional da região Norte do Estado e, atualmente, está presente em 45 municípios capixabas. São Mateus concentra 35% da produção estadual, seguido por Jaguaré (12%), Vila Valério (9,8%), Rio Bananal (8%) e Nova Venécia (5,6%). Outros 40 municípios produzem em menor escala.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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