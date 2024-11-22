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Leonel Ximenes

"Mãe, estou na Globo!": bastidores do Encontro de Líderes em Pedra Azul

Primeiro dia do Pedra Azul Summit 2024 teve palestras importantes, momentos de descontração e um friozinho inesperado para a época

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 20:11

Públicado em 

22 nov 2024 às 20:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pedra Azul Summit 2024 - Felipe Nunes, cientista político e diretor da Quaest
 Felipe Nunes, cientista político e diretor da Quaest, durante sua palestra no Pedra Azul Summit 2024 Crédito: Carlos Alberto Silva
Claro que os assuntos debatidos são sérios e importantes, mas também houve momentos de muita descontração no primeiro dia do Pedra Azul Summit 2024, encontro promovido anualmente pela Rede Gazeta. Primeiro palestrante desta sexta-feira (22), Felipe Nunes, cientista político e diretor da Quaest Consultoria e Pesquisa, contou para a plateia como reagiu ao ter seu primeiro trabalho contratado pela TV Globo.

A PRIMEIRA VEZ

“Cheguei em casa e falei: ‘Mãe, estou na Globo’”, o bordão muito utilizado por quem aparece pela primeira vez nas telinhas da maior emissora do país.

FAMÍLIA É TUDO

Este exemplo foi utilizado pelo diretor da Quaest ao apresentar a pesquisa “O Brasil no espelho. Um estudo dos valores brasileiros”, que mostrou a importância da família para o povo brasileiro.

ELAS PODEM

O mesmo estudo indicou que em 21% dos lares brasileiros o pai é ausente. “Isso mostra a força das mulheres na sociedade brasileira”, destacou Felipe.

ELES E ELAS

Ainda sobre a percepção da sociedade, a pesquisa também constatou que o povo brasileiro relaciona o homem a valores como força, coragem, trabalho e proteção, papéis tradicionalmente vinculados ao universo masculino.

CORAGEM E CORAGEM

Mas, em relação às mulheres, os valores mencionados foram, pela ordem, trabalho, coragem, cuidado e coragem novamente. A primeira coragem refere-se aos novos desafios econômicos e a segunda diz respeito à luta das mulheres contra a violência. “As mulheres, afinal, são as principais vítimas da violência no país”, ponderou Felipe Nunes.

TIRO, PORRADA E BOMBA

O estudo da Quaest também apontou a violência como o principal problema enfrentado pelo povo brasileiro: 59% da população diz se sentir sem segurança nas ruas. “Curioso é que a solução que a maioria sugere para enfrentar esse problema é tiro, porrada e bomba. O brasileiro é punitivista”, conclui o diretor do instituto de pesquisa.

FORA, RACISMO!

Um dado surpreendente da pesquisa Quaest apresentada no primeiro dia do Pedra Azul Summit 2024 é que o Rio de Janeiro, com grande população negra, é o Estado da federação onde os pretos mais sentem discriminação.

O BIGODÃO

Prefeito Arnaldinho Borgo
O novo visual do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, agora com bigode Crédito: Carlos Alberto Silva
Um dos mais descontraídos no encontro em Pedra Azul foi o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), que está cultivando um vistoso bigode. O prefeito vila-velhense disse que deixou o novo visual inspirado no cantor breganejo Gusttavo Lima.

VOCÊ DECIDE

Arnaldinho disse que iria tirar o bigode nesta segunda-feira (25), mas agora prometeu fazer uma enquete nas redes sociais para que os internautas façam a escolha: ele deve deixar ou retirar o bigode?

INVERNOU

Um friozinho inesperado, em pleno mês de novembro, atingiu Pedra Azul. No final da tarde desta sexta-feira, os termômetros marcavam 18 graus.

A FILA DO CAFEZINHO

A temperatura amena fez o público procurar se aquecer. No cafezinho servido aos convidados do lado de fora do auditório do Pedra Azul Summit tinha até fila.

NAS ALTURAS

Balão em Pedra Azul
Balão ao lado do auditório do Pedra Azul Summit 2024 Crédito: Leonel Ximenes
Fixado bem próximo ao auditório, o gigantesco balão de Pedra Azul também fez muito sucesso entre os convidados. Muita gente querendo sobrevoar as belas montanhas capixabas.

PLANETA ÁGUA

As obras da Barragem dos Imigrantes, em Domingos Martins, estão a pleno vapor. A fase atual é de supressão da vegetação onde será formado o gigantesco lago que vai abastecer parte da Grande Vitória. A inauguração está prevista para dezembro de 2026, no finalzinho do governo Casagrande (PSB). Com um investimento de R$ 264,5 milhões, a barragem terá capacidade de armazenar 23 bilhões de litros de água

A CESAN DECIDE

Em princípio, a base da barragem será de terra compactada, mas a empresa contratada pela obra está propondo que a base seja de concreto. A decisão está nas mãos da Cesan.

VERGONHA

Rodovia de acesso a Pedra Azul, a BR 262 continua a mesma: precária, com traçado antigo e perigosa. Um péssimo cartão-postal antes de se conhecer um dos maiores cartões-postais do Espírito Santo.

QUE FASE...

Dois assuntos estiveram presentes nas conversas paralelas nos intervalos do encontro de Pedra Azul: quem o governador Casagrande vai escolher para apoiar na sua sucessão, em 2026; e a má fase do Vasco, que está acumulando derrotas nas rodadas mais recentes do Campeonato Brasileiro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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