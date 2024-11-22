Fim do 6x1: dois restaurantes famosos reduzem jornada de trabalho no ES

O anúncio dos restaurantes, nas redes sociais, sobre a redução da jornada de trabalho Crédito: Instagram

Aqui, não tem discurso. Dois restaurantes muito badalados, de Vitória e Vila Velha, resolveram se antecipar ao grande debate nacional do momento e anunciaram que apoiam o fim da escala 6x1 de trabalho

MENOS É MAIS

“Declaramos nosso total apoio ao fim da escala de trabalho 6x1. Antes mesmo da votação da PEC que trata do tema, já adotamos a escala 5x2 em nosso estabelecimento, com o objetivo de priorizar o bem-estar físico e emocional de nossos colaboradores, independentemente de qualquer exigência legal. Há dois meses, implementamos essa mudança e os resultados têm sido amplamente favoráveis”, informou o Mandacaru, restaurante de comida nordestina no Sítio Histórico da Prainha , em Vila Velha.

MENOS É MAIS 2

O outro estabelecimento que adotou uma escala de trabalho mais favorável aos seus trabalhadores é A Oca, restaurante e bar no Centro Histórico de Vitória muito frequentado por jovens. “Por aqui, parte da nossa equipe tem duas folgas semanais e a outra tem três folgas. Na quarta-feira fazemos um expediente interno reduzido onde conseguimos flexibilizar as folgas para que, uma vez no mês, todos tenham três dias seguidos de folga. Uma escala humanizada atrelada a uma remuneração acima do piso salarial. Essa é a receita para diminuir a rotatividade, aumentar a produtividade e trazer bem estar à nossa equipe”, destaca a casa.

DE PH PARA MAX FILHO

Muita gente estranhou o fato de Paulo Hartung não ter se manifestado publicamente em pesar pela morte do ex-governador Max Mauro. Mas a coluna apurou que PH, desta vez, preferiu a discrição e ligou bem cedo para o ex-prefeito Max Filho, tão logo soube da morte do ex-governador do Espírito Santo, na madrugada do dia 14.

O FILHO NO LUGAR DO PAI

Na missa de 7º dia em memória do ex-governador, no campinho do Convento da Penha , o simpático frei Pedro Engel confundiu-se e disse que a celebração era em intenção de Max Filho. Apesar do ambiente de respeito da cerimônia, teve gente que não conteve o riso, ainda que discreto.

DATA VENIA, DOUTOR…

O processo eleitoral da OAB-ES está uma baixaria só. Cadê o exemplo?

PAPAI NOEL VAI CORRER

A cidade de Santa Teresa vai promover no dia 15 de dezembro a sua 1ª Corrida do Papai Noel. O percurso será de 9,8 quilômetros com largada às 7 horas da manhã e com duração prevista de duas horas. Os competidores deverão estar vestidos de Papai Noel ou com adereços natalinos.

Os 71 do ES

Falando em corrida, 71 atletas do Espírito Santo se inscreveram para a Maratona Monumental de Brasília, neste domingo (24).

LER É VIVER

Os livros do escritor Pedro J. Nunes que serão relançados Crédito: Divulgação

O escritor Pedro J. Nunes está lançando as novas edições de dois dos seus livros, “Vilarejo e Outras Histórias” (contos) e “Menino” (romance). Será na próxima terça-feira (26), às 19h, na Biblioteca Pública do Estado (Av. João Batista Parra, 165, Enseada do Suá, Vitória).

EMPRESÁRIOS DE SUCESSO

Na mesma quarta-feira, às 19h30, no Le Buffet Master, será entregue o Prêmio Equilibrista 2024 do Ibef-ES, uma homenagem aos empresários capixabas que se destacaram ao longo do ano. Serão premiados os seguintes quesitos: Equilibrista; Destaque Empresarial; CFO do Ano 2024; Ibefiano de Sucesso; Ibefiana de Sucesso; e Orgulho de Ser Ibef-ES (categorias IBEF Academy e CQC).

SE FOSSE NA SUÍÇA…

Leitor da coluna observa que a sala de espera dos passageiros que desembarcam no Aeroporto de Vitória não tem cadeiras. Dia desses, segundo ele, idosos com dificuldade de locomoção ficaram um tempão em pé esperando a chegada dos voos. Com a palavra, a Zurich Airport Brasil, a concessionária (suíça) do terminal.

COM TODO O GÁS

A meta da ES Gás é atender 26 dos 78 municípios do Espírito Santo nos próximos anos. Atualmente a concessionária está presente em 13 cidades, mas está finalizando as obras para fornecer o produto para Guarapari, o 14º da lista.

COM TODO O GÁS 2

A rede de distribuição da ES Gás, empresa que foi privatizada pelo governo do Estado e que agora pertence ao Grupo Energia, tem atualmente 569 quilômetros, um crescimento de 6,5% em relação ao ano passado. São 83.297 unidades consumidoras no ES, crescimento de 6,7% ante 2023.

FRADE REELEITO

O frei Paulo Roberto Pereira, reeleito superior provincial dos franciscanos Crédito: Franciscanos/Divulgação

O frei Paulo Roberto Ferreira, que foi guardião do Convento da Penha, foi reeleito e reconduzido ao cargo de ministro provincial (superior) da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, que engloba Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O mandato vai de 2025 a 2027.

TÚNEL DO (BOTA) TEMPO (NISSO)

O 2º “Baile Túnel do Tempo” parece fazer jus ao nome. É que a festança na cidade de Rio Novo do Sul, prevista para daqui a um mês (14 de dezembro), acaba de ser transferida para o dia 26 de abril do ano que vem.

PATRIMÔNIO ESPORTIVO

A Assembleia Legislativa aprovou, por unanimidade, o projeto de lei que reconhece as corridas de rua como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado. O PL é de autoria do deputado Danilo Bahiense (PL).

VARAL ENERGIZADO

O varal com tênis pendurados na fiação no bairro São Diogo, na Serra Crédito: Roberto Pratti

Tem gente usando a fiação do bairro São Diogo, na Serra, como varal de tênis velhos. Parece uma instalação artística, mas essa “arte” pode causar sérios danos nas redes elétrica e de telefonia, causando prejuízo às comunidades.

SAMBA COM GUARANÁ

Cerveja tem tudo a ver com samba, mas a Unidos de Jucutuquara acaba de fechar um contrato de patrocínio com uma marca tradicional de refrigerante capixaba.

CAMPANHA DAS BOLSAS

As mulheres vítimas de violência atendidas em Vitória serão contempladas com uma campanha de iniciativa do Tribunal de Justiça (TJES), com apoio do TRE-ES e da Amages. O objetivo é arrecadar o maior número de bolsas em bom estado de conservação, um item difícil de ser visto nas campanhas tradicionais, que normalmente envolvem roupas e calçados.

ONDE DOAR

As bolsas podem ser encaminhadas para o gabinete da desembargadora Rachel Durão Correia Lima (Ouvidoria da Mulher), na Rua Desembargador Homero Mafra 89, Edifício Greenwich, sala 601, Enseada do Suá, Vitória; e na sede administrativa da Amages, Rua Elmo Ribeiro do Val 52, no mesmo bairro.

ALÔ, PRINCESA ISABEL!