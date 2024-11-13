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Leonel Ximenes

Quanto custou a viagem do governador Casagrande à Itália e ao Azerbaijão?

Dados foram levantados pela coluna no Portal da Transparência do Governo do Espírito Santo

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 11:04

Públicado em 

13 nov 2024 às 11:04
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O papa Francisco recebeu Casagrande e a primeira-dama, dona Virgínia
O papa Francisco recebeu Casagrande e a primeira-dama, dona Virgínia Crédito: Governo do ES
Renato Casagrande (PSB) participa da COP-29, no Azerbaijão, para debater as mudanças climáticas. Antes de chegar ao país do Leste europeu, o governador do Espírito Santo fez uma escala na Itália para uma agenda institucional em Roma e na Cidade do Vaticano, com o papa Francisco, a qual até a primeira-dama, Maria Virgínia Casagrande, esteve presente.
E, afinal, quanto custa essa viagem da equipe do governador? Segundo informações do Portal da Transparência, mantido pelo próprio governo, foram gastos, apenas com passagens aéreas do chefe do Executivo e mais três assessores que o acompanham, o valor de R$ 46.639,32. Na listagem não aparece o nome da primeira-dama do Estado.
Mas a despesa não se limitou às passagens aéreas. Quanto às diárias, além dos três assessores diretos que acompanham Casagrande, a Transparência aponta que mais dois integrantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Seama) foram também ao longínquo Azerbaijão para a COP-29.
Ao todo, essas diárias somam R$ 102.236,40. Ainda não há no sistema os valores de passagens aéreas que foram alocados para os funcionários da pasta ambiental.
Em resumo, em números ainda parciais, a viagem oficial de membros do governo do ES custou aos cofres públicos R$ 148.875,72.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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itália Meio Ambiente Renato Casagrande Orçamento Governador do es Governo do ES Transparência Mudanças Climáticas
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