Quanto custou a viagem do governador Casagrande à Itália e ao Azerbaijão?

Renato Casagrande (PSB)
participa da COP-29, no Azerbaijão, para debater as mudanças climáticas
. Antes de chegar ao país do Leste europeu, o governador do Espírito Santo fez uma escala na Itália para uma agenda institucional em Roma e na Cidade do Vaticano, com o papa Francisco, a qual até a primeira-dama, Maria Virgínia Casagrande, esteve presente.
E, afinal, quanto custa essa viagem da equipe do governador? Segundo informações do Portal da Transparência
, mantido pelo próprio governo, foram gastos, apenas com passagens aéreas do chefe do Executivo e mais três assessores que o acompanham, o valor de R$ 46.639,32. Na listagem não aparece o nome da primeira-dama do Estado.
Mas a despesa não se limitou às passagens aéreas. Quanto às diárias, além dos três assessores diretos que acompanham Casagrande, a Transparência aponta que mais dois integrantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Seama) foram também ao longínquo Azerbaijão para a COP-29.
Ao todo, essas diárias somam R$ 102.236,40. Ainda não há no sistema os valores de passagens aéreas que foram alocados para os funcionários da pasta ambiental.
Em resumo, em números ainda parciais, a viagem oficial de membros do governo do ES
custou aos cofres públicos R$ 148.875,72.