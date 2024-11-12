Outro prefeito em fim de mandato dá abono no ES: R$ 6 milhões no total

Elias Dal Col está no fim do seu oitavo ano de mandato em Ecoporanga Crédito: Facebook

O prefeito Elias Dal Col abriu seu pacote de bondades, com o dinheiro do contribuinte, no apagar das luzes do seu oitavo ano de mandato à frente da Prefeitura de Ecoporanga . Ele resolveu conceder R$ 6,2 mil de abono salarial, a 958 servidores - efetivos, inativos (aposentados e pensionistas), contratados temporariamente e até os comissionados.

No total, a fatura para o Erário municipal ficou em R$ 5.936.600,00. O projeto de lei concedendo o abono, já aprovado pela Câmara de Vereadores no dia 28 de outubro, determina que a gratificação extra seja paga de uma vez só, na folha salarial de novembro.

Por ter sido reeleito há quatro anos, Dal Col não pôde concorrer a um novo mandato, mas nem por isso se omitiu da campanha eleitoral. O prefeito apoiou à sua sucessão o vereador Nem Gari (PP), que ficou apenas em quarto lugar com 2.109 votos (14,06% dos votos).

O futuro prefeito é Zé Luís Mendes, do PSB, que venceu a eleição em Ecoporanga com 5.742 votos (39,97%).

Portanto, é bom que Zé Luís dê uma olhadinha no cofre do município no dia 1º de janeiro, logo depois de tomar posse. Vai que…