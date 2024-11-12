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Leonel Ximenes

Outro prefeito em fim de mandato dá abono no ES: R$ 6 milhões no total

Até servidores comissionados da prefeitura vão receber a remuneração extra na folha salarial de novembro, e de uma vez só

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 17:15

Públicado em 

12 nov 2024 às 17:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Elias Dal Col está no fim do seu oitavo ano de mandato em Ecoporanga
Elias Dal Col está no fim do seu oitavo ano de mandato em Ecoporanga Crédito: Facebook
O prefeito Elias Dal Col abriu seu pacote de bondades, com o dinheiro do contribuinte, no apagar das luzes do seu oitavo ano de mandato à frente da Prefeitura de Ecoporanga. Ele resolveu conceder R$ 6,2 mil de abono salarial, a 958 servidores - efetivos, inativos (aposentados e pensionistas), contratados temporariamente e até os comissionados.
No total, a fatura para o Erário municipal ficou em R$ 5.936.600,00. O projeto de lei concedendo o abono, já aprovado pela Câmara de Vereadores no dia 28 de outubro, determina que a gratificação extra seja paga de uma vez só, na folha salarial de novembro.
A farra de concessão de abonos parece não ter fim no Espírito Santo. Nesta segunda-feira (11), a coluna divulgou que o prefeito Edmilson Eliziário (MDB), que perdeu a reeleição em Rio Bananal, enviou para a Câmara de Vereadores uma mensagem de concessão de abono no valor total de R$ 5.940.000,00. Os beneficiados pela gratificação extra serão os 1.188 servidores municipais, incluindo o Poder Legislativo, empregados públicos e até os conselheiros tutelares
Por ter sido reeleito há quatro anos, Dal Col não pôde concorrer a um novo mandato, mas nem por isso se omitiu da campanha eleitoral. O prefeito apoiou à sua sucessão o vereador Nem Gari (PP), que ficou apenas em quarto lugar com 2.109 votos (14,06% dos votos).

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O futuro prefeito é Zé Luís Mendes, do PSB, que venceu a eleição em Ecoporanga com 5.742 votos (39,97%).
Portanto, é bom que Zé Luís dê uma olhadinha no cofre do município no dia 1º de janeiro, logo depois de tomar posse. Vai que…
Fica a sugestão.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Ecoporanga servidores Abono Salarial Funcionalismo Público Eleições 2024
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