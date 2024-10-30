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Leonel Ximenes

Vitória tem 5 dos 50 bairros com o m² mais caro entre as capitais

Sete dos dez primeiros do ranking se concentram em São Paulo e Rio de Janeiro

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 03:11

Públicado em 

30 out 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vista da Praia do Canto
Vista da Praia do Canto, bairro em 4º lugar entre os com o m² mais caro de Vitória em setembro Crédito: Fernando Madeira
cidade de Vitória tem nada menos que 10% dos 50 bairros com o metro quadrado mais caro entre as capitais do país, segundo levantamento do índice Fipezap de Venda Residencial, com valores de setembro de 2024. Estão na seleta lista Enseada do Suá, Barro Vermelho, Mata da Praia, Praia do Canto e Jardim Camburi.
O levantamento, publicado pelo economista Matheus Blauth (UFRGS) no perfil Economia Descomplicada no Instagram, mostra que o bairro mais caro da capital capixaba, em setembro, é a Enseada do Suá, que ocupa o 14º lugar no ranking nacional: R$ 13.377 o m², em média.
A seguir vem o Barro Vermelho (16º lugar geral), que apresentou o m² no valor de R$ 13.178. Em terceiro lugar entre os bairros de Vitória e em 18º no ranking nacional aparece a Mata da Praia, com R$ 13.060 o m².
A Praia do Canto foi classificada na quarta maior valorização entre os bairros da Capital no mês passado. No tradicional bairro o metro quadrado foi avaliado, em média, por R$ 12.788 (20º lugar do top 50). Em quinto lugar em Vitória e 40º no levantamento nacional vem Jardim Camburi, com R$ 10.642 o valor do m².

O MAIS CARO DO BRASIL

O relatório Fipezap de Venda Residencial indica que o bairro com o metro quadrado mais caro do Brasil, em setembro, é o Leblon. O bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro tem o valor médio de R$ 23.687. Esse valor significa que um apartamento de 100 m² no Leblon tem um custo aproximado de R$ 2,37 milhões.
O segundo colocado da lista também está na Zona Sul do Rio. É o bairro de Ipanema (R$ 22.096 o m²); em terceiro aparece o Itaim Bibi, em São Paulo: R$ 17.935 o m².
Entre os 22 bairros de Capital analisados pelo Fipezap de Venda Residencial, sete dos dez primeiros se concentram em São Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores cidades do país.

OS 50 BAIRROS COM O M² MAIS CAROS ENTRE AS CAPITAIS

  1. Leblon (Rio de Janeiro) – R$ 23.678
  2. Ipanema (Rio de Janeiro) – R$ 22.096
  3. Itaim Bibi (São Paulo) – R$ 17.935
  4. Pinheiros (São Paulo) – R$ 17.620
  5. Lagoa (Rio de Janeiro) – R$ 16.752
  6. Jardins (São Paulo) – R$ 15;806
  7. Savassi (Belo Horizonte) – R$ 15.418
  8. Batel (Curitiba) – R$ 15.228
  9. Moema (São Paulo) – R$ 15.222
  10. S. Agostinho (Belo Horizonte) – R$ 15.055
  11. Agronômica (Florianópolis) – R$ 14.197
  12. Vila Mariana (São Paulo) – R$ 13.813
  13. Lourdes (Belo Horizonte) – R$ 13.752
  14. Enseada do Suá (Vitória) – R$ 13.377
  15. Funcionários (Belo Horizonte) – R$ 13.267
  16. Barro Vermelho (Vitória) – R$ 13.178
  17. Barra da Tijuca (Rio de Janeiro) – R$ 13.106
  18. Mata da Praia (Vitória) – R$ 13.060
  19. Paraíso (São Paulo) – R$ 12.991
  20. Praia do Canto (Vitória) – R$ 12.788
  21. 21.Bigorrilho (Curitiba) – R$ 12.761
  22. Córrego Grande (Florianópolis) – R$ 12.616
  23. Botafogo (Rio de Janeiro) – R$ 12.419
  24. Perdizes (São Paulo) – R$ 12.365
  25. Centro (Florianópolis) – R$ 12.238
  26. Setor Sudoeste (Brasília) – R$ 11.986
  27. Trindade (Florianópolis) – R$ 11.880
  28. Bela Vista (São Paulo) – R$ 11.849
  29. Copacabana (Rio de Janeiro) – R$ 11.704
  30. Itacorubi (Florianópolis) – R$ 11.622
  31. Juvevê (Curitiba) – R$ 11.546
  32. Ponta D’Areia (São Luís) – R$ 11.471
  33. Pajuçara (Maceió) – R$ 11.429
  34. Ahu (Curitiba) – R$ 11.346
  35. Flamengo (Rio de Janeiro) – R$ 11.343
  36. Cabral (Curitiba) – R$ 11.233
  37. Água Verde (Curitiba) – R$ 11.128
  38. Asa Norte (Brasília) – R$ 10.824
  39. Meireles (Fortaleza) – R$ 10.729
  40. Jardim Camburi (Vitória) – R$ 10.642
  41. S. dos Limões (Florianópolis) – R$ 10.559
  42. J. dos Estados (Campo Grande) – R$ 10.528
  43. Marista (Goiânia) – R$ 10.515
  44. Sion (Belo Horizonte) – R$ 10.478
  45. Ponta do Farol (São Luís) – R$ 10.384
  46. Santa Fé (Campo Grande) – R$ 10.383
  47. Cabo Branco (João Pessoa) – R$ 10.345
  48. São Marcos (São Luís) – R$ 10.340
  49. Laranjeiras (Rio de Janeiro) – R$ 10.259
  50. Rio Branco (Porto Alegre) – R$ 10.231

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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