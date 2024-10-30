Vitória tem 5 dos 50 bairros com o m² mais caro entre as capitais

A cidade de Vitória
tem nada menos que 10% dos 50 bairros com o metro quadrado mais caro entre as capitais do país, segundo levantamento do índice Fipezap de Venda Residencial, com valores de setembro de 2024. Estão na seleta lista Enseada do Suá, Barro Vermelho, Mata da Praia, Praia do Canto e Jardim Camburi.
O levantamento, publicado pelo economista Matheus Blauth (UFRGS) no perfil Economia Descomplicada no Instagram, mostra que o bairro mais caro da capital capixaba, em setembro, é a Enseada do Suá, que ocupa o 14º lugar no ranking nacional: R$ 13.377 o m², em média.
A seguir vem o Barro Vermelho (16º lugar geral), que apresentou o m² no valor de R$ 13.178. Em terceiro lugar entre os bairros de Vitória e em 18º no ranking nacional aparece a Mata da Praia, com R$ 13.060 o m².
A Praia do Canto foi classificada na quarta maior valorização entre os bairros da Capital no mês passado. No tradicional bairro o metro quadrado foi avaliado, em média, por R$ 12.788 (20º lugar do top 50). Em quinto lugar em Vitória e 40º no levantamento nacional vem Jardim Camburi,
com R$ 10.642 o valor do m².
O relatório Fipezap de Venda Residencial indica que o bairro com o metro quadrado mais caro do Brasil, em setembro, é o Leblon. O bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro
tem o valor médio de R$ 23.687. Esse valor significa que um apartamento de 100 m² no Leblon tem um custo aproximado de R$ 2,37 milhões.
O segundo colocado da lista também está na Zona Sul do Rio. É o bairro de Ipanema (R$ 22.096 o m²); em terceiro aparece o Itaim Bibi, em São Paulo: R$ 17.935 o m².
Entre os 22 bairros de Capital analisados pelo Fipezap de Venda Residencial, sete dos dez primeiros se concentram em São Paulo
e Rio de Janeiro, as duas maiores cidades do país.